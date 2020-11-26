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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6850685168526853

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:25

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае
Тут єврейчик переплюнув самого себе...
якийсь ізраїль який існує в сучасній історії з 1949 року - це держава...чи він вважає що якісь натовпи брудних кочівників,яких єгиптяни ганяли сраними ганчірками за 2000-2500 років до сьогодні -є підставою вважати ізраїль державою
В той час коли
Київська Русь - 900-1200 роки,
Галицько-Волинська -1200-1400
Козацька доба - 1500-1700
Він не вважає підставою...
Ти напевно талмудів перечитався і сонце тобі голову напекло...
Вот вылезло это чудо с привычными оскорблениями на национальном уровне.
Бывший прапор СА, а ныне щирый украинский националист уже допер что на этом форуме не его будут банить за "разжигание национальной розни" сколько бы он дерьма сейчас не выплюнул.
Чтобы не повторять один и тот же сюжет отвечать тебе, убогому, не буду, просто иди НАХ
Сіоніська наволоч
Зніми меймурку і сам прочитай що ти написав..
Потім погугли мою відповідь
І зрозумієш що ти недобиток(або недорізок)
Так брехати в очі як ти , тут не ризикує ніхто.
тому тебе й банять постійно.
А коли ти ще відкритим текстом посилаєш - то банять тебе навіть не за твоє смерд.че рило, а за твою кацапську поведінку свині.яка в гостях пробує господарів повчати..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:28

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А музей майдана построят? Или разворуют, как всегда, а непревзойденным останется монумент "Гора покрышек"?

Це ти в зелених питай, чому досі нічого не будують, і де фірма-підрядник діла гроші.
  zРадио написав:Это определяет лишь военная инициатива. Сейчас она на стороне Азербайджана, а через несколько лет снова может быть на стороне Армении.

Признай завтра РФ т.н. народные республики, мы что - пойдем в наступление? Надеюсь, ты первым побежишь в добровольцы ))

Помрій, помрій, як останні (вірмени) стануть першими. :)
Якщо ми станемо як Азейбарджан, а Раша як Вірменія, то народні республіки не протягнуть і пару місяців, як це було в 2014.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:46

  bevzaalex написав:
  Kudrjavuy написав:bevzaalex - я так понимаю Вашей целью есть поиск путей впихивания радости и удовлетворения голодным украинцам через телевизор?

Нет, что Вы.) Мне не нужна публичность и излишнее внимание к моей скромной персоне.
Просто поверьте на слово.
Меня интересует жизнь и ее участники. Не более.

https://dnews.dn.ua/news/757225
Видео я выставлял на форуме. статья за 10.
Что интресно, сегодня узнал - "а воз и ныне там".
Это в зоне ООС.
Понять, что происходи по всей Украине - полная....
Но стоит выйти на Бельведер, среди неторопливо гуляющих сытых "Фокиных" и ты понимаешь, что не на то государство сделал ставку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:52

Re: Політичні дискусії

Европарламент подавляющим большинством (631 за, 3 против) призвал лидеров ЕС ввести жесткие санкции против Турции. Поводом названа кипрская проблема.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:58

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Европарламент подавляющим большинством (631 за, 3 против) призвал лидеров ЕС ввести жесткие санкции против Турции. Поводом названа кипрская проблема.

З Раші, за Крим, ніколи не знімуть, поки ми його не повернемо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:01

Нацсовет увидел угрозу нацбезопасности и территориальной целостности Украине в анонсе телемарафона «реванш соросятни», который вышел на телеканале ЗИК.

По мнению Нацсовета, распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята".

К тому же, как заявляет Нацсовет, эти лексемы формируют у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц, "разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года".

По итогу Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:08

freeze
Ну наконец-то в ЕС началась перекличка.
Проснулся рыцарь с ятаганом у горла)
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:37

Kudrjavuy Выкладенная Вами информация более уместна в хорошо известной теме ув. mortimer'а.
Признаю, что без удовольствия знакомлюсь с такими "новостями", больно, но знакомлюсь.
Ввиду своего интровертизма, у меня очень узкий круг общения, поэтому весточки и соображения на этот счет, пытаюсь перекидывать в том числе и через Вас. Потрудитесь и Вы, на месте, в полях, и на локальных инетполянах и соцпабликах.
Ведь здесь, на форуме в теме, довольно малочисленная и самоопределенно.самодостаточная площадка аудитории с вкраплениями заинтересованных лиц.
Всех благ! в этом непростом и достойном деле.
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