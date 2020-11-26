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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:25

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:миф о какой-то Украине которой никогда не было и не будет ибо государство не строится на ежесекундном упоминании нехорошей России, тем более государство которого,по большому счету в истории никогда не было - ведь не будете же вы всерьез называть государством УНР-ЗУНР,Запорожскую Сечь или предания старины из Киевской Руси или Галицко-Волынского княжествае
Тут єврейчик переплюнув самого себе...
якийсь ізраїль який існує в сучасній історії з 1949 року - це держава...чи він вважає що якісь натовпи брудних кочівників,яких єгиптяни ганяли сраними ганчірками за 2000-2500 років до сьогодні -є підставою вважати ізраїль державою
В той час коли
Київська Русь - 900-1200 роки,
Галицько-Волинська -1200-1400
Козацька доба - 1500-1700
Він не вважає підставою...
Ти напевно талмудів перечитався і сонце тобі голову напекло...
Вот вылезло это чудо с привычными оскорблениями на национальном уровне.
Бывший прапор СА, а ныне щирый украинский националист уже допер что на этом форуме не его будут банить за "разжигание национальной розни" сколько бы он дерьма сейчас не выплюнул.
Чтобы не повторять один и тот же сюжет отвечать тебе, убогому, не буду, просто иди НАХ
Сіоніська наволоч
Зніми меймурку і сам прочитай що ти написав..
Потім погугли мою відповідь
І зрозумієш що ти недобиток(або недорізок)
Так брехати в очі як ти , тут не ризикує ніхто.
тому тебе й банять постійно.
А коли ти ще відкритим текстом посилаєш - то банять тебе навіть не за твоє смерд.че рило, а за твою кацапську поведінку свині.яка в гостях пробує господарів повчати..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:28

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А музей майдана построят? Или разворуют, как всегда, а непревзойденным останется монумент "Гора покрышек"?

Це ти в зелених питай, чому досі нічого не будують, і де фірма-підрядник діла гроші.
  zРадио написав:Это определяет лишь военная инициатива. Сейчас она на стороне Азербайджана, а через несколько лет снова может быть на стороне Армении.

Признай завтра РФ т.н. народные республики, мы что - пойдем в наступление? Надеюсь, ты первым побежишь в добровольцы ))

Помрій, помрій, як останні (вірмени) стануть першими. :)
Якщо ми станемо як Азейбарджан, а Раша як Вірменія, то народні республіки не протягнуть і пару місяців, як це було в 2014.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:46

  bevzaalex написав:
  Kudrjavuy написав:bevzaalex - я так понимаю Вашей целью есть поиск путей впихивания радости и удовлетворения голодным украинцам через телевизор?

Нет, что Вы.) Мне не нужна публичность и излишнее внимание к моей скромной персоне.
Просто поверьте на слово.
Меня интересует жизнь и ее участники. Не более.

https://dnews.dn.ua/news/757225
Видео я выставлял на форуме. статья за 10.
Что интресно, сегодня узнал - "а воз и ныне там".
Это в зоне ООС.
Понять, что происходи по всей Украине - полная....
Но стоит выйти на Бельведер, среди неторопливо гуляющих сытых "Фокиных" и ты понимаешь, что не на то государство сделал ставку.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:52

Re: Політичні дискусії

Европарламент подавляющим большинством (631 за, 3 против) призвал лидеров ЕС ввести жесткие санкции против Турции. Поводом названа кипрская проблема.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:58

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Европарламент подавляющим большинством (631 за, 3 против) призвал лидеров ЕС ввести жесткие санкции против Турции. Поводом названа кипрская проблема.

З Раші, за Крим, ніколи не знімуть, поки ми його не повернемо.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:01

Нацсовет увидел угрозу нацбезопасности и территориальной целостности Украине в анонсе телемарафона «реванш соросятни», который вышел на телеканале ЗИК.

По мнению Нацсовета, распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята".

К тому же, как заявляет Нацсовет, эти лексемы формируют у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц, "разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года".

По итогу Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:08

freeze
Ну наконец-то в ЕС началась перекличка.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:37

Kudrjavuy Выкладенная Вами информация более уместна в хорошо известной теме ув. mortimer'а.
Признаю, что без удовольствия знакомлюсь с такими "новостями", больно, но знакомлюсь.
Ввиду своего интровертизма, у меня очень узкий круг общения, поэтому весточки и соображения на этот счет, пытаюсь перекидывать в том числе и через Вас. Потрудитесь и Вы, как автохтон, на месте, в полях, и на локальных инетполянах и соцпабликах.
Ведь здесь, на форуме в теме, довольно малочисленная и самоопределенно.самодостаточная площадка аудитории с вкраплениями заинтересованных лиц.
Всех благ! в этом непростом и достойном деле.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Чет 26 лис, 2020 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:42

  lapay написав:Це ти в зелених питай, чому досі нічого не будують, і де фірма-підрядник діла гроші.

так зелені зараз і намагаються це з`ясувати, на що отримали мегавизг від всієї порохоботської шобли.
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:52

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:так зелені зараз і намагаються це з`ясувати, на що отримали мегавизг від всієї порохоботської шобли.

Ага, на річницю прийшли до директора музею, який ні сном, ні духом, до цих грошей. Розбираються вони. Через тиждень замнуть, бо нема чого на Порошенка повісити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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