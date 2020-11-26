і як ви збираєтеся його повернути?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:56
і як ви збираєтеся його повернути?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Чет 26 лис, 2020 22:58
Re: Політичні дискусії
Як китайські філософи - дивлячись на ріку часу, по якій пропливе труп Раші.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 26 лис, 2020 23:22
Остерігаєтесь, щоб на тому трупі не припливли китайські філософи, або американські місіонери.
пс. а так всьо норм. Час є.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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