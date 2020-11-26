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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6851685268536854

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:56

  lapay написав:З Раші, за Крим, ніколи не знімуть, поки ми його не повернемо.

і як ви збираєтеся його повернути? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 22:58

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:і як ви збираєтеся його повернути

Як китайські філософи - дивлячись на ріку часу, по якій пропливе труп Раші. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 23:22

Остерігаєтесь, щоб на тому трупі не припливли китайські філософи, або американські місіонери.
пс. а так всьо норм. Час є.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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