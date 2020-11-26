Додано: П'ят 27 лис, 2020 04:09

Кармелюк написав: Що саме викреслили вятровичі? Яку частину нашої історії? Що саме викреслили вятровичі?Яку частину нашої історії?

Ту, с которой в основном связаны реальные события, которыми Украина может гордиться. Наша роль в освоении Космоса: Южмаш, КБ Южное, родина Королёва, третья нация в Космосе - украинцы (Попович), это всё же что-то. Достижения в науке и технике (Глушко, Кондратюк, Глушков, Вернадский, Амосов, Патон). В спорте, кино, литературе. Роль украинцев в победе РККА во Второй мировой. Всё это вятровичами как бы и не отрицается, но выносится в глубокую тень. Похоже, существует негласная установка, согласно которой все достижения украинцев, при которых имело место сотрудничество с русскими, либо просто имевшие место во времена нахождения Украины в составе СССР и РИ - подлежат умолчанию, вытеснению из национальной памяти. Поскольку украинцы в этой версии истории были угнетенным народом-жертвой - им "не положено" иметь громкие достижения в этот период истории. А чтобы быть героизируемым вятровичами - историческяа личность должна так или иначе противостоять России, СССР, бороться с ними, или хотя бы быть их жертвой.