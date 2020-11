Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політичні дискусії

тему Відповісти

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00
1. Слуга народу 2% 1
2. ОПЗЖ 4% 2
3. ЄС 43% 21
4. Батьківщина 0 0
5. За майбутнє 0 0
6. Радикальная партія 0 0
7. Партія Шарія 18% 9
8. Свобода 4% 2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5
10. Інші партії 18% 9
Всього голосів : 49

П'ят 27 лис, 2020 11:08
bevzaalex написав: Волгарь

Да, именно автора Незнайки.

Вы всегда забываете хрэстоматийнэ

У нас (в отличии от вас) можно всегда вольно выражать свою позицию. Разница в свободе слова и думок)



звучит следующим образом



Два пана тры гэтьмана



У нас тоже ВСЕГДА можно выражать свою позицию - НЕ ЗАБЛУЖДАЙТЕСЬ.

Анархия или власть толпы - не есть признак свободы. Но не буду спорить - коснусь только литературы. Удивляет не объявление украинцами русских (по языку) писателей, а сопоставление в одном ряду Е. Носова - неплохого детского писателя (не более) и признанного классика русской литературы.

Носов гений. Окружающую сейчас нас действительность на Луне, он описал еще когда Брежнев под себя не ходил. И то, что его творчество в том числе для детей, лишь возвышает его еще больше.

Естественно имхо. нектоя писал : Носов гений

Чтоб не быть голословным.

рамдомные картинки













о 20х.

В условиях свадьбы в малиновке в размерах всей страны, я прекрасно понимаю причины их отъезда.

Носов гений. Окружающую сейчас нас действительность на Луне, он описал еще когда Брежнев под себя не ходил. И то, что его творчество в том числе для детей, лишь возвышает его еще больше.

Естественно имхо.

О вкусах, конечно, не спорят. Но согласитесь, что "Незнайка на Луне" - всего лишь антикапиталистическая агитка для детей, достаточно вспомнить названия лунных городов - Сан-Комарик (Сан-Франциско), Лос-Паганос (Лос-Анжелес), рыночную экономику (после земного коммунизма) и прочее подобное.

bevzaalex написав: Волгарь

о 20х.

В условиях свадьбы в малиновке в размерах всей страны, я прекрасно понимаю причины их отъезда.

Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний)

Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь.

Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если.

К своему стыду похвастать перелопачеными библиотеками не могу.



27.11.20 11:12 Генерал Кривонос: "Арестович лжет в глаза миллионам украинцев. Кто будет от власти присутствовать на похоронах солдата Минкина?"

https://censor.net/ru/news/3233596/gene ... _pohoronah



Генерал Кривонос: "Арестович лжет в глаза миллионам украинцев. Кто будет от власти присутствовать на похоронах солдата Минкина?"Для Украины наиболее подходящим для подражания является пример армяно-азейбарджансой войны.

Об этом заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.



"27 ноября похороны погибшего от пули российского снайпера воина 72-й механизированной бригады старшего солдата Вячеслава Минкина. Соболезнования родным и побратимам.



Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибшего героя ... Интересно, кто будет от Офиса Президента, Командования ВСУ и Сухопутными войсками присутствовать на похоронах??? Вряд ли......



Для большинства война, что-то такое далекое и чужое для их сознания.



Война была далеко, не видели и не понимали того, что происходило с 14 года.



Но война продолжается, и если бы мы не хотели мира - мир можно установить, только с позиции сильного !!!



Мировая история показывает, что ни разу сильные страны не шли на встречу слабым. Но знают ли мировую историю те, кто защищают честь и достоинство на дипломатическом фронте российско-украинской войны ?? Во всех - не уверен.



Не уверен, ибо господин Кравчук учил историю еще по сталинским учебникам, а его помощник господин Арестович - врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии, ложью на украинских граждан.



Пока оставим этих "Остапов Бендеров украинской дипломатии" в покое. Время 100% расставит точки над "і". Больше, чем сказал Геннадий Геннадьевич Москаль, даже нечего добавить - четко, кратко, верно.



Вернемся к реалиям сегодняшнего дня ...



Выводы из собственной войны с российскими агрессорами мало кто делает. Нет желания вспоминать реалии и ошибки у военного руководства. Возможно, хотя бы проанализируют пример, который является наиболее приемлемым для подражания Украиной - Армяно-азейбарджанская война:



- четко расставлены прииоритеты применения оружия;



- волевое руководство Президента Азербайджана;



- сильная армия;



- всенародная поддержка армии и ее Верховного Главнокомандующего;



- Государственный оборонный заказ они точно не проваливали, потому что являются профессионалами государственного управления.



Берите, изучайте и повторяйте.



Это все касается не только военного руководства, но и политического.



"Чужого не цурайтесь і свого не забувайте"



Хотя для них наша война с Россией, что-то такое далекое... Они не хоронили своих погибших, в глаза матерям и вдовам погибших не смотрели. Для них война, к сожалению, на уровне компьютерных игр "Call of duty".



Наш агрессивный сосед, это не хороший медвежонок. Для меня, это кровожадный хищник.



Только имея сильную позицию, уверенность, четкое консолидированное эффективное политико-военное управление всеми процессами ради единой цели - крепкой мощной Украины, возвращения наших территорий и достижения мира на условиях Украины.



Это именно то, чего нам не хватает.



Это то, чему нужно поучиться на примере Азербайджана.



Я понимаю, что с "Зе" сдают все(не выдерживают)...

Я понимаю, що з "Зе" сдають все(не выдерживают)...
По причине ..... О "Минском процессе"

Повідомлень: 8566 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:27 Интересную историю становление «Правого сектора» рассказал его бывший активист «Пирожок», ныне сидящий в российской тюрьме.



"Дмитрий Ярош - это же кум Валентина Наливайченко, бывшего главы СБУ при президенте Викторе Ющенко, крестный отец его детей. Наливайченко создал организацию "Тризуб" и создал Яроша. Это маленькая маргинальная организация с хорошей крышей и эксклюзивной информацией". Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

