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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6852685368546855

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:04

  bevzaalex написав:Волгарь
Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний)
Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь.
Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если.
К своему стыду :oops: похвастать перелопачеными библиотеками не могу.

пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~ это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это среда, родители, окружение, воспитание и формирование фундамента личности, основы будущего...Это Вам не абышо, поэтому прошу, пожалуйста, трезво смотрите на нас.

Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:10

  Kudrjavuy написав:Мы, просто во Вражесской пропаганде рискнём отделить мух от котлет.

Отделяйте, только сам "патриот" хвалится этими и другими фактами из своей жизни :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:11

  Волгарь написав:.. НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

Вы еще скажите, что Бидон, тьху, Байден не украинец!
Джо Вишневецкий-Байда, мы его разгадали!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:14

  Волгарь написав:
  bevzaalex написав:Волгарь
Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний)
Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь.
Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если.
К своему стыду :oops: похвастать перелопачеными библиотеками не могу.

пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~ это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это среда, родители, окружение, воспитание и формирование фундамента личности, основы будущего...Это Вам не абышо, поэтому прошу, пожалуйста, трезво смотрите на нас.

Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

Батенька, Вам ещё рано делать самостоятельно выводы.
Почитайте того же Бабеля.
К примеру "Мой первый заработок".
По моему аналогичный аналогічний твір мав і Булгаков - разница один писал про Тифлис, другой про Питер.(почему аналогичный - идея одна)
Не поймёте, вам порекомендуем иных классиков, которых Вы чтите.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:17

  sequence написав:
  Волгарь написав:.. НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

Вы еще скажите, что Бидон, тьху, Байден не украинец!
Джо Вишневецкий-Байда, мы его разгадали!

Да, именно так в его декларации о доходах в укргосрэестре и указано. Лично видел. Задекларировал Украину. С Крымом само собой 8)
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:21

  Вкладчик1234 написав:
  Kudrjavuy написав:Мы, просто во Вражесской пропаганде рискнём отделить мух от котлет.

Отделяйте, только сам "патриот" хвалится этими и другими фактами из своей жизни :)

Дык и я не против!
Как раз наоборот!
"Патриотов" - много стало,...
Только кто из них, "что"?
И то, что кроме ПС в 14м - 15м было сложно попасть "куда-то".
Сегодня, например члены ПС, и их стрій - это самая боеспособная структура ВСУ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:30

Re: Політичні дискусії

  Волгарь написав:Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

Що було, то загуло. Зараз є живі російські, популярні в свті, письменникі?
Курков — единственный писатель постсоветского пространства, чьи книги попали в топ-десятку европейских бестселлеров. [5]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87
Курков народився в РФСР, зростав в Києві, писав російською, англійською, зараз пише про війну і Майдан.
Нікому вже не потрібен Совок і совкові досягнення, крім істориків і прогандонов. Є сучасне життя і сучасні проблеми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:33

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:34

  Волгарь написав:Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.

Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально).

НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

С конца.
Моя обычная реакция на страдания совы на глобусе. Ну не могу пройти мимо, лукавый заставляет пнуть.

Печать, ее появление(где?) и распостранение своей стариной опять упирается в сегодняшнюю картину клептомании и концентрации ресурсов в одном единственном месте. Заглянем трезвым взором на газ. Все ли чукчи греются и кушать готовят сим чудом дивным? Это риторический вопрос. Ответ мне не интересен.

Сегодня Одесса, Киев , Харьков тоже говорят паруски, значит ли это что и Брайтон Ваш?
А вот здесь уже очень интересно услышать ответ.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:47

bevzaalex Знание нескольких языков еще не значит, что я чей то мальчик. Я свой собственный. Украинский.
Учтите это)
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