bevzaalex написав:

это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это среда, родители, окружение, воспитание и формирование фундамента личности, основы будущего...Это Вам не абышо, поэтому прошу, пожалуйста, трезво смотрите на нас

Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний)Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь.Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если.К своему стыдупохвастать перелопачеными библиотеками не могу.пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~