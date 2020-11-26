Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
bevzaalex написав:Волгарь Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний) Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь. Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если. К своему стыду похвастать перелопачеными библиотеками не могу.
пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~ это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это среда, родители, окружение, воспитание и формирование фундамента личности, основы будущего...Это Вам не абышо, поэтому прошу, пожалуйста, трезво смотрите на нас.
Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА. В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
bevzaalex написав:Волгарь Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний) Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь. Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если. К своему стыду похвастать перелопачеными библиотеками не могу.
пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~ это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это среда, родители, окружение, воспитание и формирование фундамента личности, основы будущего...Это Вам не абышо, поэтому прошу, пожалуйста, трезво смотрите на нас.
Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА. В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
Батенька, Вам ещё рано делать самостоятельно выводы. Почитайте того же Бабеля. К примеру "Мой первый заработок". По моему аналогичный аналогічний твір мав і Булгаков - разница один писал про Тифлис, другой про Питер.(почему аналогичный - идея одна) Не поймёте, вам порекомендуем иных классиков, которых Вы чтите.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Мы, просто во Вражесской пропаганде рискнём отделить мух от котлет.
Отделяйте, только сам "патриот" хвалится этими и другими фактами из своей жизни
Дык и я не против! Как раз наоборот! "Патриотов" - много стало,... Только кто из них, "что"? И то, что кроме ПС в 14м - 15м было сложно попасть "куда-то". Сегодня, например члены ПС, и их стрій - это самая боеспособная структура ВСУ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА. В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
Що було, то загуло. Зараз є живі російські, популярні в свті, письменникі?
Курков — единственный писатель постсоветского пространства, чьи книги попали в топ-десятку европейских бестселлеров. [5]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1 ... 0%B8%D1%87 Курков народився в РФСР, зростав в Києві, писав російською, англійською, зараз пише про війну і Майдан. Нікому вже не потрібен Совок і совкові досягнення, крім істориків і прогандонов. Є сучасне життя і сучасні проблеми.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Волгарь написав:Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально).
НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
С конца. Моя обычная реакция на страдания совы на глобусе. Ну не могу пройти мимо, лукавый заставляет пнуть.
Печать, ее появление(где?) и распостранение своей стариной опять упирается в сегодняшнюю картину клептомании и концентрации ресурсов в одном единственном месте. Заглянем трезвым взором на газ. Все ли чукчи греются и кушать готовят сим чудом дивным? Это риторический вопрос. Ответ мне не интересен.
Сегодня Одесса, Киев , Харьков тоже говорят паруски, значит ли это что и Брайтон Ваш? А вот здесь уже очень интересно услышать ответ.