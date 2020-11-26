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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:53
Волгарь написав:
Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
Булгаков/Сікорський - вони і не є українцями. Тим більше Булгаков взагалі виступав проти Української держави.
А ось Корольов - 100% українець. Не забувай, що СРСР - це союз формально рівноправних республік, це не Російська імперія.
Одеса - з натяжкою її можна назвати російським містом. Одеса взагалі було місто досить незалежне.
Але Київ - 100% український. Мова не визначає приналежність міста! Те що Київ насильно русифікували(і завоювали силою) не робить його російським.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:13
Kudrjavuy написав: Волгарь написав: bevzaalex написав:Волгарь
Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний)
Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь.
Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если.
К своему стыду
похвастать перелопачеными библиотеками не могу.
пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~ это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это среда, родители, окружение, воспитание и формирование фундамента личности, основы будущего...Это Вам не абышо, поэтому прошу, пожалуйста, трезво смотрите на нас
.
Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
Батенька, Вам ещё рано делать самостоятельно выводы.
Почитайте того же Бабеля.
К примеру "Мой первый заработок".
По моему аналогичный аналогічний твір мав і Булгаков - разница один писал про Тифлис, другой про Питер.
(почему аналогичный - идея одна)
Не поймёте, вам порекомендуем иных классиков, которых Вы чтите.
Простите за литературную безграмотность - ГДЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА ФИГУРИРУЕТ ПИТЕР?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:22
bevzaalex написав: Волгарь написав:
Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально).
НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
С конца.
Моя обычная реакция на страдания совы на глобусе. Ну не могу пройти мимо, лукавый заставляет пнуть.
Печать, ее появление(где?) и распостранение своей стариной опять упирается в сегодняшнюю картину клептомании и концентрации ресурсов в одном единственном месте. Заглянем трезвым взором на газ. Все ли чукчи греются и кушать готовят сим чудом дивным? Это риторический вопрос. Ответ мне не интересен. Сегодня Одесса, Киев , Харьков тоже говорят паруски, значит ли это что и Брайтон Ваш?
А вот здесь уже очень интересно услышать ответ.
Простите, но какое это имеет отношение к теме ВЕЛИКИХ УКРАИНЦЕВ, которые этническими украинцами не были, мовы не знали, всю творческую жизнь провели в русле русской культуры (или советской науки), которых с Украиной связывает лишь одно - МЕСТО РОЖДЕНИЯ? Это сродни тезиса конца 40-х о России - родины слонов, и у нормального образованного человека вызывает лишь сильное недоумение. Я понимаю, спорить бесполезно, просто вспомнил, как негативно отнеслась украинская общественность к Белой гвардии, снятой в начале 2010-х годов - не так-де показали Киев/Петлюру/Болботуна (Болбочана) и войско УНР. А ведь снято текстуально на 98% близко к книге. А теперь, выходит, автор - великий украинец?
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