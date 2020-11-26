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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6853685468556856 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:53 Волгарь написав: Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.

В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО! Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

Булгаков/Сікорський - вони і не є українцями. Тим більше Булгаков взагалі виступав проти Української держави.

А ось Корольов - 100% українець. Не забувай, що СРСР - це союз формально рівноправних республік, це не Російська імперія.

Одеса - з натяжкою її можна назвати російським містом. Одеса взагалі було місто досить незалежне.

Але Київ - 100% український. Мова не визначає приналежність міста! Те що Київ насильно русифікували(і завоювали силою) не робить його російським. Булгаков/Сікорський - вони і не є українцями. Тим більше Булгаков взагалі виступав проти Української держави.А ось Корольов - 100% українець. Не забувай, що СРСР - це союз формально рівноправних республік, це не Російська імперія.Одеса - з натяжкою її можна назвати російським містом. Одеса взагалі було місто досить незалежне.Але Київ - 100% український. Мова не визначає приналежність міста! Те що Київ насильно русифікували(і завоювали силою) не робить його російським. andrijk777

Повідомлень: 2674 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:13 Kudrjavuy написав: Волгарь написав: bevzaalex написав: Волгарь

Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний)

Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь.

Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если.

К своему стыду похвастать перелопачеными библиотеками не могу.



пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~ это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это среда, родители, окружение, воспитание и формирование фундамента личности, основы будущего...Это Вам не абышо, поэтому прошу, пожалуйста, трезво смотрите на нас . Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний)Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь.Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если.К своему стыдупохвастать перелопачеными библиотеками не могу.пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~

Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.

В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО! Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

Батенька, Вам ещё рано делать самостоятельно выводы.

Почитайте того же Бабеля.

К примеру "Мой первый заработок".

По моему аналогичный аналогічний твір мав і Булгаков - разница один писал про Тифлис, другой про Питер. (почему аналогичный - идея одна)

Не поймёте, вам порекомендуем иных классиков, которых Вы чтите. Батенька, Вам ещё рано делать самостоятельно выводы.Почитайте того же Бабеля.К примеру "Мой первый заработок".По моему аналогичный аналогічний твір мав і Булгаков -(почему аналогичный - идея одна)Не поймёте, вам порекомендуем иных классиков, которых Вы чтите.

Простите за литературную безграмотность - ГДЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА ФИГУРИРУЕТ ПИТЕР? Простите за литературную безграмотность - ГДЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА ФИГУРИРУЕТ ПИТЕР? Волгарь Повідомлень: 7739 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:22 bevzaalex написав: Волгарь написав: Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.



Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально).



НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО! Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально).НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

С конца.

Моя обычная реакция на страдания совы на глобусе. Ну не могу пройти мимо, лукавый заставляет пнуть.



Печать, ее появление(где?) и распостранение своей стариной опять упирается в сегодняшнюю картину клептомании и концентрации ресурсов в одном единственном месте. Заглянем трезвым взором на газ. Все ли чукчи греются и кушать готовят сим чудом дивным? Это риторический вопрос. Ответ мне не интересен.



Сегодня Одесса, Киев , Харьков тоже говорят паруски, значит ли это что и Брайтон Ваш?

А вот здесь уже очень интересно услышать ответ. С конца.Моя обычная реакция на страдания совы на глобусе. Ну не могу пройти мимо, лукавый заставляет пнуть.Печать, ее появление(где?) и распостранение своей стариной опять упирается в сегодняшнюю картину клептомании и концентрации ресурсов в одном единственном месте. Заглянем трезвым взором на газ. Все ли чукчи греются и кушать готовят сим чудом дивным? Это риторический вопрос. Ответ мне не интересен.

Простите, но какое это имеет отношение к теме ВЕЛИКИХ УКРАИНЦЕВ, которые этническими украинцами не были, мовы не знали, всю творческую жизнь провели в русле русской культуры (или советской науки), которых с Украиной связывает лишь одно - МЕСТО РОЖДЕНИЯ? Это сродни тезиса конца 40-х о России - родины слонов, и у нормального образованного человека вызывает лишь сильное недоумение. Я понимаю, спорить бесполезно, просто вспомнил, как негативно отнеслась украинская общественность к Белой гвардии, снятой в начале 2010-х годов - не так-де показали Киев/Петлюру/Болботуна (Болбочана) и войско УНР. А ведь снято текстуально на 98% близко к книге. А теперь, выходит, автор - великий украинец? Простите, но какое это имеет отношение к теме ВЕЛИКИХ УКРАИНЦЕВ, которые этническими украинцами не были, мовы не знали, всю творческую жизнь провели в русле русской культуры (или советской науки), которых с Украиной связывает лишь одно - МЕСТО РОЖДЕНИЯ? Это сродни тезиса конца 40-х о России - родины слонов, и у нормального образованного человека вызывает лишь сильное недоумение. Я понимаю, спорить бесполезно, просто вспомнил, как негативно отнеслась украинская общественность к Белой гвардии, снятой в начале 2010-х годов - не так-де показали Киев/Петлюру/Болботуна (Болбочана) и войско УНР. А ведь снято текстуально на 98% близко к книге. А теперь, выходит, автор - великий украинец? Волгарь Повідомлень: 7739 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6853685468556856 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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