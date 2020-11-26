RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6853685468556856

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 14:53

  Волгарь написав:Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

Булгаков/Сікорський - вони і не є українцями. Тим більше Булгаков взагалі виступав проти Української держави.
А ось Корольов - 100% українець. Не забувай, що СРСР - це союз формально рівноправних республік, це не Російська імперія.
Одеса - з натяжкою її можна назвати російським містом. Одеса взагалі було місто досить незалежне.
Але Київ - 100% український. Мова не визначає приналежність міста! Те що Київ насильно русифікували(і завоювали силою) не робить його російським.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:13

  Kudrjavuy написав:
  Волгарь написав:
  bevzaalex написав:Волгарь
Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний)
Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь.
Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если.
К своему стыду :oops: похвастать перелопачеными библиотеками не могу.

пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~ это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это среда, родители, окружение, воспитание и формирование фундамента личности, основы будущего...Это Вам не абышо, поэтому прошу, пожалуйста, трезво смотрите на нас.

Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

Батенька, Вам ещё рано делать самостоятельно выводы.
Почитайте того же Бабеля.
К примеру "Мой первый заработок".
По моему аналогичный аналогічний твір мав і Булгаков - разница один писал про Тифлис, другой про Питер.(почему аналогичный - идея одна)
Не поймёте, вам порекомендуем иных классиков, которых Вы чтите.

Простите за литературную безграмотность - ГДЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА ФИГУРИРУЕТ ПИТЕР?
Волгарь
 
Повідомлень: 7739
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:22

  bevzaalex написав:
  Волгарь написав:Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.

Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально).

НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!

С конца.
Моя обычная реакция на страдания совы на глобусе. Ну не могу пройти мимо, лукавый заставляет пнуть.

Печать, ее появление(где?) и распостранение своей стариной опять упирается в сегодняшнюю картину клептомании и концентрации ресурсов в одном единственном месте. Заглянем трезвым взором на газ. Все ли чукчи греются и кушать готовят сим чудом дивным? Это риторический вопрос. Ответ мне не интересен.

Сегодня Одесса, Киев , Харьков тоже говорят паруски, значит ли это что и Брайтон Ваш?
А вот здесь уже очень интересно услышать ответ.

Простите, но какое это имеет отношение к теме ВЕЛИКИХ УКРАИНЦЕВ, которые этническими украинцами не были, мовы не знали, всю творческую жизнь провели в русле русской культуры (или советской науки), которых с Украиной связывает лишь одно - МЕСТО РОЖДЕНИЯ? Это сродни тезиса конца 40-х о России - родины слонов, и у нормального образованного человека вызывает лишь сильное недоумение. Я понимаю, спорить бесполезно, просто вспомнил, как негативно отнеслась украинская общественность к Белой гвардии, снятой в начале 2010-х годов - не так-де показали Киев/Петлюру/Болботуна (Болбочана) и войско УНР. А ведь снято текстуально на 98% близко к книге. А теперь, выходит, автор - великий украинец?
Волгарь
 
Повідомлень: 7739
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6853685468556856
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91074)
27.11.2020 15:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.