Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА. В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
Булгаков/Сікорський - вони і не є українцями. Тим більше Булгаков взагалі виступав проти Української держави. А ось Корольов - 100% українець. Не забувай, що СРСР - це союз формально рівноправних республік, це не Російська імперія. Одеса - з натяжкою її можна назвати російським містом. Одеса взагалі було місто досить незалежне. Але Київ - 100% український. Мова не визначає приналежність міста! Те що Київ насильно русифікували(і завоювали силою) не робить його російським.
bevzaalex написав:Волгарь Мне почему-то созвучне с Лас Пальмас, впрочем Вы правы, спор здесь лишний) Благодарю, люблю литературу, ознакомлюсь. Белая Гвардия доставила, но не так чтоб Ах. Давно это, поэтому возможно взгляну иначе, если. К своему стыду похвастать перелопачеными библиотеками не могу.
пс. я хотел лишь донести мысль, что вот так вот родиться ~ это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это среда, родители, окружение, воспитание и формирование фундамента личности, основы будущего...Это Вам не абышо, поэтому прошу, пожалуйста, трезво смотрите на нас.
Очень трезво смотрю. И именно поэтому настаиваю, что причисления Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА. В лучшем случае очень незначительная часть их населения говорила на суржике (а абсолютное большинство на русском или идиш). Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально). НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
Батенька, Вам ещё рано делать самостоятельно выводы. Почитайте того же Бабеля. К примеру "Мой первый заработок". По моему аналогичный аналогічний твір мав і Булгаков - разница один писал про Тифлис, другой про Питер.(почему аналогичный - идея одна) Не поймёте, вам порекомендуем иных классиков, которых Вы чтите.
Простите за литературную безграмотность - ГДЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МИХАИЛА АФАНАСЬЕВИЧА ФИГУРИРУЕТ ПИТЕР?
Волгарь написав:Булгакова/Сикорского/Королева к украинцам- ОТ ЛУКАВОГО. По одной простой причине - Одесса или Киев до 17-го года по своему окружению АБСОЛЮТНО РУССКИЕ ГОРОДА.
Печать или образование на мове было в зачаточном состоянии, так что влияние украинской культуры (особенно на Ильфа/Бабеля/Багрицкого/Сикорского вообще минимально).
НЕ ПРИДУМЫВАЙТЕ ТО, ЧЕГО НЕ БЫЛО!
С конца. Моя обычная реакция на страдания совы на глобусе. Ну не могу пройти мимо, лукавый заставляет пнуть.
Печать, ее появление(где?) и распостранение своей стариной опять упирается в сегодняшнюю картину клептомании и концентрации ресурсов в одном единственном месте. Заглянем трезвым взором на газ. Все ли чукчи греются и кушать готовят сим чудом дивным? Это риторический вопрос. Ответ мне не интересен.
Сегодня Одесса, Киев , Харьков тоже говорят паруски, значит ли это что и Брайтон Ваш? А вот здесь уже очень интересно услышать ответ.
Простите, но какое это имеет отношение к теме ВЕЛИКИХ УКРАИНЦЕВ, которые этническими украинцами не были, мовы не знали, всю творческую жизнь провели в русле русской культуры (или советской науки), которых с Украиной связывает лишь одно - МЕСТО РОЖДЕНИЯ? Это сродни тезиса конца 40-х о России - родины слонов, и у нормального образованного человека вызывает лишь сильное недоумение. Я понимаю, спорить бесполезно, просто вспомнил, как негативно отнеслась украинская общественность к Белой гвардии, снятой в начале 2010-х годов - не так-де показали Киев/Петлюру/Болботуна (Болбочана) и войско УНР. А ведь снято текстуально на 98% близко к книге. А теперь, выходит, автор - великий украинец?
Волгарь написав:Простите, но какое это имеет отношение к теме ВЕЛИКИХ УКРАИНЦЕВ, которые этническими украинцами не были, мовы не знали, всю творческую жизнь провели в русле русской культуры (или советской науки), которых с Украиной связывает лишь одно - МЕСТО РОЖДЕНИЯ?
Всі емігранти десь народжувались. Булгакову є музей в Києві, якби він був партійним діячем, то його могли декомунізувати, а так підстав немає. Особисто мені не сподобалась Мастер і Маргарита, яку читав ще в самвидаві. Білу гвардію не читав, і не хочу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Подразделения разных родов войск Вооруженных Сил Украины провели на полигоне Широкий лан штурмовые учения в урбанизированной местности, используя ударные турецкие дроны Bayraktar TB2 и американские противотанковые ракетные комплексы Javelin вместе с другим ассортиментом оружия
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Опять распятые мальчики, но теперь от Мертведчука Оголтелое враньё, которое смотрят и продолжают верить хомячки
Армяне в селе Черекдар в Нагорном Карабахе подготовили свой поселок к сдаче Азербайджану, спалив все здания. Но позже оказалось, что населенный пункт не переходит под контроль Баку, согласно договоренностям
"Враги сожгли родную хату". Ан нет, свои, свои "де***, б***"