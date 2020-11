Форуми / Казна: бюджет, податки,

Ту, с которой в основном связаны реальные события, которыми Украина может гордиться. Наша роль в освоении Космоса: Южмаш, КБ Южное, родина Королёва, третья нация в Космосе - украинцы (Попович), это всё же что-то. Достижения в науке и технике (Глушко, Кондратюк, Глушков, Вернадский, Амосов, Патон). В спорте, кино, литературе. Роль украинцев в победе РККА во Второй мировой.

Ватники натрындели, что декоммунизация - это отрицание достижение Южного.

Сами же и поверили в свой трындёж



Tegularius написав: Поскольку украинцы в этой версии истории были угнетенным народом-жертвой - им "не положено" иметь громкие достижения в этот период истории Поскольку украинцы в этой версии истории были угнетенным народом-жертвой - им "не положено" иметь громкие достижения в этот период истории

Вот тут ты правду сказал. Твоя ватная пропаганда это и делает

Украинцам не положено иметь громкие достижения - это пропаганда времен СССР

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5549 З нами з: 31.08.09 Подякував: 359 раз. Подякували: 1102 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 лис, 2020 19:25 Василь-Рівне написав: Прайор акшионс (Prior actions).



Что надо выполнить ДО ТОГО как МВФ выделит деньги или сделает пересмотр программы, если вы просрали все сроки по старой программе. Если вам нужен ревью, то есть пересмотр программы, то МВФ выдает прайор по запросу. Это вроде как входной билет, Prior actions вы показываете нормальным людям, что вы тоже нормальный – чистите зубы по утрам и задницу умеете вытирать. Вот когда кто-то кудахтает «мы все выполнили дайте бабки или пришлите миссию до нового года», МВФ дипломатично отвечает не «да ты ж обосранный, какой транш» и не «ну ты и балабол-затейник», а «Prior action ensure that a program will have the necessary foundation for success».



Структурные маяки (structural benchmark, SBs).



Это неколичественные меры, которые имеют критическое значение для реализации программы. Являются, по сути, маркерами НА КОНКРЕТНУЮ ДАТУ. Это своего рода чек-лист перед следующим траншем, например, как список перед организацией дня рождения. Типа там: кабак заказал, гостей позвал, нарядился красиво и т.д. Если ты заказал кабак, но друзей забыл позвать, то нельзя сказать, что программа ДР выполнена на 50%, то есть почти полностью и значит давайте праздновать. Как и нельзя сказать, что маяк выполнен, если ты позвал друзей за пять минут до начала ДР. Так не работает.



Если в процессе выполнения этих мер вы успели накосорезить еще где-то и сломать ранее выполненное – оно добавляется в список прайор экшонс для ревью и выполнения маяков недостаточно. Отмазки что это не вы сделали, не считаются. Всем похер.



Антикоррупционная реформа.



Замглавы ОП Татаров идет на***. На должности можете оставить, дело ваше. Но все его пожелания можете свернуть в трубочку и засунуть себе в Минфин. На главу САП должен выбраться нормальный человек, а ваша всратая комиссия должна пойти на***. И отвалите от Сытника – синхронизируйте законодательство с Конституцией как хотите, НАБУ должно продолжать работу. А во главе САП должен оказаться независимый от вас, Татарова, Авакова, Портнова, Коломойского или еще кого-то человек. Аналогично с НАЗК. Не надо говорить, что КСУ вам неподконтролен, в эти сказки никто не верит, а звонки судьям из ОП отслеживаются. Смирнову вообще привет, но он будет в отдельном пункте.



Незаконное обогащение должно быть незаконным, а не как у вас. Да, и для судей тоже, слышали что у вас среди судей тоже коррупция нередка, если не сказать пожестче.



Независимость НБУ.



Глава НБУ Шевченко идет на***. Этот коррупционер прямо с должности пусть идет на***. Напоминаем, что претензии к независимости НБУ появились в момент, когда вы политически выдавили Смолия и назначили Шевченко, а не когда Шевченко начал полномочия захватывать в НБУ. Никакие ваши офигительные идеи, как прикрыть узурпацию НБУ Кириллом Евгеньевичем и разрушение реформы НБУ не сработают. Нет, генеральные департаменты не прокатят (у вас еще директора прошлых гендепов не отсидели свои сроки), такое действует только на очень впечатлительных людей вроде Тимофея Милованова. НБУ согласно реформе должен быть коллегиальным органом, где глава первый среди равных, а не порешивающий схематоз в одно лицо царь и бог. Если Шевченко не умеет в коллегиальность, а умеет в окружение себя штатом из ж***, то пусть идет на***. Новый глава НБУ должен быть действительно независим, как с САПом, а не как в прошлый раз. Печатать бабки методом рефинанса под ОВГЗ тоже нельзя, и глава НБУ, который на такое согласился, априори не может считаться независмым.



Судебная реформа.



Замглавы ОП Смирнов идет на***. Тоже лучше бы и с должности. И вместе с Вовком. И Тупицким. Не надо нам говорить, что суды независимы. Мы видели, как вы дирижировали решениями судов в чувствительных для вас вопросах, да и сами судьи бегают к нам жаловаться на политическое давление из ОП для вынесения определенных решений. Как не Ермаку нужных, так Шефиру. Мы видели как вы по сговору с КСУ, пытались в союзе с Коломойским и Медведчуком сносить Сытника и вообще все антикоррупционные реформы. Мы видели, как вы прикрыли Вовка. Потому слушайте – Смирнов идет на***, желательно совсем. ВРП в текущем составе идет на***. Новые органы суддивського самоврядування должны собираться без старых коррупционных судей, без аффилированных с вами жмыхов, под контролем международников. Да, обязательно под контролем международников, потому что вам с Вовком веры нет. Правила ваши для контроля над ВККС Вовком идут на***. Только так, пусть и не сразу.



Корпоративная реформа.



Глава ОП Ермак идет на***. Мы рады что Ермак отвалил от Нафтогаза, теперь пусть отвалит от Энергоатома и Укрэнерго. И от госбанков тоже, вместе с Шевченко. Если вы думаете, что никто не понял, что ваши ковидные ограничения на выплаты топемнеджерам госпредпритий в размере 47 000 гривен были попыткой дрессировать членов независимых набсветов и глав госкорпораций и госбанков, то разочаруем вас. Все всё поняли. Потому и требовали отменить эти глупые ограничения в прайор акшионс.



Еще раз – пилить с госпредприятий высшему руководству страны плохо. Нехорошо. Нельзя. Проблема даже не в том, что вы деньги воруете. Проблем в том, что назначенная вами плесень неэффективно управляет госактивами в пользу олигархов, что серьезно влияет на стабильность страны в целом. И позволяет потом олигархам с телевизора обнулять ваши же рейтинги и болванить ваш же народ.



Реформа налоговой и таможни.



Нет, то что вы там делаете не называется реформой. Как и с НБУ – если вы хотите и дальше заниматься там коррупцией и воровать вагонными нормами, то никакие рюшечки не смогут прикрыть печальный факт воровства. То что написано в маяках надо выполнять и выполнять в срок. Перестановка кроватей в этом борделе не считается реформой. Там есть пошаговый план вообще для де*** – ноги в руки и пошли.



Реформа СБУ.



Баканов идет на***. Желательно прямо с должности, со всеми своими назначенцами и гениальными идеями по обилечиванию бизнеса. Всем понятно, что Баканова настоящий руководитель сидит даже не в ОП, а в Миллениуме, так что давайте без танцев. Просто сразу и решительно. Служба должна ловить шпионов, россиян и крепить пророссийских политиков. А не доить бизнес в карман Баканову и олигархам.



Аудит антиковидного фонда.



Нельзя воровать, прикрываясь эпидемией. Тем более нельзя воровать в таких масштабах и забивать на эпидемию одновременно. Давайте вы как-то аппетиты поумерите, окей? Потому что вы сначала воруете, потом у вас локдауны, а потом бунты. А задача вроде как вас стабилизировать, да?



Приватизация.



Есть кто-то в мире, кроме Наталухи, кто считает, что нельзя заниматься приватизацией во время ковида? Есть кто-то в мире кто считает, что в 21 веке соляные шахты это стратегические предприятия? Прекратите эту дичь. Если основная прибыль НИИ это аренда помещений, то это не НИИ - это контора по сдаче помещений в аренду. Сдача помещений институтами и земли в аренду академиями не является стратегической деятельностью. Стоимость промпредприятия слабо меняется при эпидемии, впрочем как и убытки которые оно приносит бюджету. А у вас говорят денег нет, да?



Бюджет.



Воровать из бюджета нельзя. Оплачивать свои избирательные кампании, кстати, тоже. Бюджет должен быть сбалансированным и хотя бы теоретически выполнимым. Хотя бы теоретически. В таком виде он должен выезжать из Минфина. Дальше депутаты, конечно, могут вносить правки и пытаться немного напилить себе в карман. Они выбраны народом Украины, могут делать что хотят, но вы им передайте, что мы тут тоже выбраны акционерами и денег не дадим, если бюджет не будет вписываться в параметры.



Мы то понимаем, что вы опять не забудете про себя и про министра всего, а разденете учителей, врачей и капиталку, но если украинский народ не против таких депутатов и властей – это дело украинского народа.



Ну и там все остальное. Тарифы должны быть рыночные, закупки медицинские не с запросами от МОЗ и расширены, если уж эпидемия, службу финрасследований запилите и конкурсы туда тоже надо норм, бюджетное планирование, экономику от силовиков забрать и многое чего еще про что мне лень подробно писать.



Очень надеюсь, что подобный список облегчит общение между Офисом Президента и Международным Валютным Фондом. Как мы видим как минимум в части верстки бюджета выполнение требований МВФ началось, теперь посмотрим как депутаты проголосуют. Им тоже можете кинуть этот текст, лишним не будет.



До скорых встреч, ждем миссию и транш.



Какая прелесть)

В том числе о этих растущих кадрах, я и говорил Андрею, Шмиту и многим другим небезразличным и любящим Нэню.

пс. кста, мой личный альтернативно порохоботский выбор в последних бюллетенях(хвастаюсь)

Конечно, в очень далекой перспективе нам немного в разные стороны. Сейчас же только так, только хардкор )

Д7 рулс!

Откровенные растения.

Давно предоставленные сами себе в системе тотального грабежа.

Таких же животных можно видеть и здесь:



При чём они действительно верят, что продавать нужно не результаты своего труда, а Родину.

Дело Сороса расцветает и множится в третьих странах, но мы уже далеко в четвёртых.

При чём идёт Война. Откровенные растения.Давно предоставленные сами себе в системе тотального грабежа.Таких же животных можно видеть и здесь:При чём они действительно верят, что продавать нужно не результаты своего труда, а Родину.Дело Сороса расцветает и множится в третьих странах, но мы уже далеко в четвёртых.При чём идёт Война. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

