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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6853685468556856 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 28 лис, 2020 12:43 В Британии назвали "Азов" неонацистской организацией и заявили об "экспорте" его идей в Европу



В Сети опубликован доклад-расследование базирующегося в Лондоне Центра противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate или CCDH). Оно носит название Hatebook.



В "книге ненависти" подробно рассказывается об использовании Facebook для международной координации неонацистов.



В Украине ядро такой деятельности, утверждается в докладе, - это батальон "Азов" и террористическая Misanthropic Division.



"Обе группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные страны, получить там последователей и подстрекать к насилию. Батальон "Азов", неонацистское военизированное формирование, предлагает принимать и тренировать американских членов агрессивного движения Rise Above. Misanthropic Division, тесно связанная с "Азовом", оказывала влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях", - говорится в Hatebook.



В докладе делается акцент на то, что украинские радикалы снабжают западных единомышленников нацистской символикой, литературой, идеями. Составители анализа выявили в общей сложности 61 праворадикальный аккаунт. Во главе этой "пирамиды" стоит "Азов". Аудитория пабликов - около 112 тысяч читателей из разных стран мира. Основные платформы - Facebook и Instagram.



Глава CCDH Имран Ахмед заявил, что руководство Facebook было уведомлено об активности этих групп, однако до сегодняшнего дня они доступны для просмотра.

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