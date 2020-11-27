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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Політичні дискусії 5.8 5 49
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:43

В Британии назвали "Азов" неонацистской организацией и заявили об "экспорте" его идей в Европу

В Сети опубликован доклад-расследование базирующегося в Лондоне Центра противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate или CCDH). Оно носит название Hatebook.

В "книге ненависти" подробно рассказывается об использовании Facebook для международной координации неонацистов.

В Украине ядро такой деятельности, утверждается в докладе, - это батальон "Азов" и террористическая Misanthropic Division.

"Обе группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные страны, получить там последователей и подстрекать к насилию. Батальон "Азов", неонацистское военизированное формирование, предлагает принимать и тренировать американских членов агрессивного движения Rise Above. Misanthropic Division, тесно связанная с "Азовом", оказывала влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях", - говорится в Hatebook.

В докладе делается акцент на то, что украинские радикалы снабжают западных единомышленников нацистской символикой, литературой, идеями. Составители анализа выявили в общей сложности 61 праворадикальный аккаунт. Во главе этой "пирамиды" стоит "Азов". Аудитория пабликов - около 112 тысяч читателей из разных стран мира. Основные платформы - Facebook и Instagram.

Глава CCDH Имран Ахмед заявил, что руководство Facebook было уведомлено об активности этих групп, однако до сегодняшнего дня они доступны для просмотра.

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