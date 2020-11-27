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В Британии назвали "Азов" неонацистской организацией и заявили об "экспорте" его идей в Европу
В Сети опубликован доклад-расследование базирующегося в Лондоне Центра противодействия цифровой ненависти (Center for Countering Digital Hate или CCDH). Оно носит название Hatebook.
В "книге ненависти" подробно рассказывается об использовании Facebook для международной координации неонацистов.
В Украине ядро такой деятельности, утверждается в докладе, - это батальон "Азов" и террористическая Misanthropic Division.
"Обе группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные страны, получить там последователей и подстрекать к насилию. Батальон "Азов", неонацистское военизированное формирование, предлагает принимать и тренировать американских членов агрессивного движения Rise Above. Misanthropic Division, тесно связанная с "Азовом", оказывала влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании, обвиненных в террористических преступлениях", - говорится в Hatebook.
В докладе делается акцент на то, что украинские радикалы снабжают западных единомышленников нацистской символикой, литературой, идеями. Составители анализа выявили в общей сложности 61 праворадикальный аккаунт. Во главе этой "пирамиды" стоит "Азов". Аудитория пабликов - около 112 тысяч читателей из разных стран мира. Основные платформы - Facebook и Instagram.
Глава CCDH Имран Ахмед заявил, что руководство Facebook было уведомлено об активности этих групп, однако до сегодняшнего дня они доступны для просмотра.