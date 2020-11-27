блм в ту же копилку, только с другой стороны окияна.
Брэйвик одобряе и благословляе
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 лис, 2020 15:41
блм в ту же копилку, только с другой стороны окияна.
Брэйвик одобряе и благословляе
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:07
Вкладчик1234
Очередной в***р опубликовал, как и все твои посты
Когда уже будет Майдан в Молдове ?
Когда уже там гос.переворот от Порошенко ?
Твои же источники врать не будут
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:14
О чём было заявлено изначально без "ревизионистсткой политики с 91го" говорить не о чём.
Тупая надежда на "демократические процессы" в условиях тотального криминала и внешней агрессии - ну здесь уж простите. И лицедеев нанимать, для отвлечения внимания, как то глупо.
А Это о том, что никто не забыт, ни что не забыто.
Правда, большинства искателей Правды уже нет в живых
Текст не сношу ибо интервью большое.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:29
Кратко. 2020-11-28
Кратко. 2020-11-28
1)
День памяти жертв Голодомора не приемлем для вертухаев и их потомков
Не любят вертухаи и их потомки, когда им напоминают об их преступлениях
2)
3)
Я давно говорил, что за "новым" лицом Зеленского стоят старые ж***
Но кто же слушает "порохобота", ведь главное - #ЛишьБыНеПорошенко и #ХужеНеБудет
Ну как, хуже не стало ?
4)
5)
В сочетании с п.4
Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект бюджету
Себя они не обделяют.
Где-то видел, что и на ОПУ тоже увеличено финансирование, но ссылок пока что не предоставлю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:46
А ось і не факт))) Не знаю, до чого ви там всі за 2 дні договорились після цього поста...
Я про виделку Туречина-Ойропа писав ще пару тижнів чи місяців у себе в гілці.
1. У Султана багато козирів в рукаві.
2. Так, хранцузька армія трішки круче турецької, але ...
по-перше, давно не воювала,
до-друге, скільки там мусільман в самій тій армії.
3. Британія показала свою зацікавленність в Україні і Туречині, тому є багато цікавих варіантів розвитку події.
Тому сенат (скільки там ярмян доречі?) може хоч всратись, але ніхто кордони Азарбайджану передивлятись не буде.
А то від самої Хранції, якісь частини відваляться, наприклад, Корсика і/чи пару колоній.
Додано: Суб 28 лис, 2020 16:51
Re: Політичні дискусії
Этот фейк никто не осудил.
Потому что, многие любят постить фейки, но, при этом, говорить, что они честные.
И получать форумные медальки и форумные звания
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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