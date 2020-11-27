Додано: Суб 28 лис, 2020 16:29

Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора – организованного советской властью геноцида украинского народа

Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ 22 июля

Гриневецкий уже возглавлял Одесскую ОГА в 1998-2005 годах. Народный депутат двух созывов, в парламенте VII созыва был членом фракции Партии регионов. Голосовал за диктаторские законы

Также, среди прочего, правительство предлагает сократить расходы на Министерство образования и науки - на 4,097 млрд грн

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Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении, предусматривает уменьшение расходов Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн

В частности, проектом государственного бюджета на следующий год не предусмотрены средства на существенное повышение зарплат медиков

Видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної Ради в 2021 році складуть 2 529 712,2 тисяч гривень. Це на 24,1% більше, ніж в поточному році (2 038 424,8 тисяч гривень).

Кратко. 2020-11-28День памяти жертв Голодомора не приемлем для вертухаев и их потомковНе любят вертухаи и их потомки, когда им напоминают об их преступленияхЯ давно говорил, что за "новым" лицом Зеленского стоят старые ж***Но кто же слушает "порохобота", ведь главное - #ЛишьБыНеПорошенко и #ХужеНеБудетНу как, хуже не стало ?В сочетании с п.4Себя они не обделяют.Где-то видел, что и на ОПУ тоже увеличено финансирование, но ссылок пока что не предоставлю