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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6854685568566857>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 15:41

блм в ту же копилку, только с другой стороны окияна.
Брэйвик одобряе и благословляе
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:07

Вкладчик1234
Очередной в***р опубликовал, как и все твои посты :)

Когда уже будет Майдан в Молдове ?
Когда уже там гос.переворот от Порошенко ?

Твои же источники врать не будут :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:14

  bevzaalex написав:unicdima
Не подобаються порохоботи, запропонуйте освідчених небайдужих представників Луганщини та Донеччини з інших політтаборів, і разом виберемо. Не бачу проблем. Більш зважена позиція ~ узгоджена дія кількох представників. Бо якщо не навчитися домовлятися у собі, то про які більш широкі перемовини ми тут балакаєм?!
так ніачьом
аби папі...ть

О чём было заявлено изначально без "ревизионистсткой политики с 91го" говорить не о чём.
Тупая надежда на "демократические процессы" в условиях тотального криминала и внешней агрессии - ну здесь уж простите. И лицедеев нанимать, для отвлечения внимания, как то глупо.
А Это о том, что никто не забыт, ни что не забыто.
https://strana.ua/articles/303517-nikol ... hkafu.html
Правда, большинства искателей Правды уже нет в живых :(
Текст не сношу ибо интервью большое.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:29

Кратко. 2020-11-28

Кратко. 2020-11-28

1) Сегодня День памяти жертв Голодомора: вечером Украина зажжет свечи
Сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора – организованного советской властью геноцида украинского народа

День памяти жертв Голодомора не приемлем для вертухаев и их потомков
Не любят вертухаи и их потомки, когда им напоминают об их преступлениях

2) Обстрелы на Донбассе: боевики пользовались запрещенным "тяжелым" оружием
Оккупанты на Донбассе 6 раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках ТКГ 22 июля

3) Зеленский назначил главой Одесской ОГА люстрированного экс-регионала
Гриневецкий уже возглавлял Одесскую ОГА в 1998-2005 годах. Народный депутат двух созывов, в парламенте VII созыва был членом фракции Партии регионов. Голосовал за диктаторские законы

Я давно говорил, что за "новым" лицом Зеленского стоят старые ж***
Но кто же слушает "порохобота", ведь главное - #ЛишьБыНеПорошенко и #ХужеНеБудет

Ну как, хуже не стало ?

4) Госбюджет-2021: расходы Пенсионного фонда и Минобразования будут сокращены
Также, среди прочего, правительство предлагает сократить расходы на Министерство образования и науки - на 4,097 млрд грн
...
Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении, предусматривает уменьшение расходов Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн

5) Кабмин не поддержал инициированное Минздравом увеличение расходов на медицину в проекте госбюджета на 2021 год - Степанов
В частности, проектом государственного бюджета на следующий год не предусмотрены средства на существенное повышение зарплат медиков

В сочетании с п.4
Видатки на Верховну Раду зростуть на чверть, - проект бюджету
Видатки загального фонду державного бюджету на Апарат Верховної Ради в 2021 році складуть 2 529 712,2 тисяч гривень. Це на 24,1% більше, ніж в поточному році (2 038 424,8 тисяч гривень).

Себя они не обделяют.
Где-то видел, что и на ОПУ тоже увеличено финансирование, но ссылок пока что не предоставлю
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:46

  zРадио написав:
  lapay написав:МЗС Франції, в м'якій формі, послав сенаторів з їх папірцем за призначенням. :)


Вообще-то МИД Франции сказал не об этом, а о том, что ждет признания независимости Карабаха Арменией. Но ты, как обычно, пропустил все через призму ура-патриотизма ))) А то, что султан допрыгается - это практически факт. Единственное, что его может уберечь - это немощность Запада. Но тогда и нам придется несладко, потому что у нас "свой" султан на севере, спящий и видящий все левобережье + Одессу либо в своем составе, либо серой зоной

А ось і не факт))) Не знаю, до чого ви там всі за 2 дні договорились після цього поста...

Я про виделку Туречина-Ойропа писав ще пару тижнів чи місяців у себе в гілці.
1. У Султана багато козирів в рукаві.
2. Так, хранцузька армія трішки круче турецької, але ...
по-перше, давно не воювала,
до-друге, скільки там мусільман в самій тій армії.

3. Британія показала свою зацікавленність в Україні і Туречині, тому є багато цікавих варіантів розвитку події.

Тому сенат (скільки там ярмян доречі?) може хоч всратись, але ніхто кордони Азарбайджану передивлятись не буде.

А то від самої Хранції, якісь частини відваляться, наприклад, Корсика і/чи пару колоній.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 16:51

Re: Політичні дискусії

Украинский канал выдал в эфир фейк в духе распятого мальчика



Этот фейк никто не осудил.
Потому что, многие любят постить фейки, но, при этом, говорить, что они честные.
И получать форумные медальки и форумные звания :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:20

  pesikot написав:4) Госбюджет-2021: расходы Пенсионного фонда и Минобразования будут сокращены
Также, среди прочего, правительство предлагает сократить расходы на Министерство образования и науки - на 4,097 млрд грн
...
Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении, предусматривает уменьшение расходов Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн


Вчера было опубликовано заявление, что каждый пункт был согласован с МВФ, как основным кредитором.
И дефолт не планируется, хотя повышения пенсий в гривнях под вопросом.(сокращения до 200грн по некоторым позициям)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:24

Re: Політичні дискусії

Трюдо выступил с сильным заявлением в День памяти жертв голодоморов: "Сталин хотел стереть идентичность украинцев, но они выстояли"
В течение десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира, подчеркнул Трюдо
...
"С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости.

Миллионы умерли от голода, многие из них дети, другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании"

"Они твердо держались за свой язык и свою культуру, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их. В 1991 году, после более чем полвека советского гнета и правления, Украина провозгласила независимость", - подчеркнул глава правительства Канады
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 17:52

  Alex2007 написав:Сеня-патриот аж местами захлебывается от патриотизма :mrgreen:
Вот что значит Политики Особой Ценности (или вкратце короткой аббревиатурой) :mrgreen:

https://www.dialog.ua/ukraine/219866_1606554273
Они только сегодня стали осознавать, что в Украине рулит ... при помощи наёмных лицедеев, под кураторством Сороса, за деньги ... https://strana.ua/articles/303517-nikol ... hkafu.html
Те же делят остатки Украины с наёмными от Пуйла.
- Только у холопов чубы трещат https://strana.ua/news/303394-lidery-po ... -v-es.html (это официальные данные только по Европе за прошлый год)
- Интересов Украины и украинцев, в Украине - нет по определению.
ПРИЕХАЛИ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 18:30

  Волгарь написав:А Вы почитайте, нет не "Алмазный мой венец..." Катаева, а труды литературоведов о том времени (и причинах отъезда целой плеяды молодых литераторов из Одессы). Но суть опять-таки не в этом (хотя на заседании Политбюро 26-го года железный Феликс c горечью говорил о том, что из-за коренизации, с Украины массово бегут инженеры и техники из-за невозможности работать), а о самом причисление к украинцами огромного массива людей, всего лишь родившихся на Украине, вроде Королева или Сикорского. Про Булгакова вообще речь молчит(особенно если вспомнить его издевательские пассажи о ките и коте в "Белой гвардии"...)

Во все времена "причина была" одна:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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