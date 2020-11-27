Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
bevzaalex написав:unicdima Не подобаються порохоботи, запропонуйте освідчених небайдужих представників Луганщини та Донеччини з інших політтаборів, і разом виберемо. Не бачу проблем. Більш зважена позиція ~ узгоджена дія кількох представників. Бо якщо не навчитися домовлятися у собі, то про які більш широкі перемовини ми тут балакаєм?! так ніачьом аби папі...ть
О чём было заявлено изначально без "ревизионистсткой политики с 91го" говорить не о чём. Тупая надежда на "демократические процессы" в условиях тотального криминала и внешней агрессии - ну здесь уж простите. И лицедеев нанимать, для отвлечения внимания, как то глупо. А Это о том, что никто не забыт, ни что не забыто. https://strana.ua/articles/303517-nikol ... hkafu.html Правда, большинства искателей Правды уже нет в живых Текст не сношу ибо интервью большое.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Также, среди прочего, правительство предлагает сократить расходы на Министерство образования и науки - на 4,097 млрд грн ... Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении, предусматривает уменьшение расходов Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн
lapay написав:МЗС Франції, в м'якій формі, послав сенаторів з їх папірцем за призначенням.
Вообще-то МИД Франции сказал не об этом, а о том, что ждет признания независимости Карабаха Арменией. Но ты, как обычно, пропустил все через призму ура-патриотизма ))) А то, что султан допрыгается - это практически факт. Единственное, что его может уберечь - это немощность Запада. Но тогда и нам придется несладко, потому что у нас "свой" султан на севере, спящий и видящий все левобережье + Одессу либо в своем составе, либо серой зоной
А ось і не факт))) Не знаю, до чого ви там всі за 2 дні договорились після цього поста...
Я про виделку Туречина-Ойропа писав ще пару тижнів чи місяців у себе в гілці. 1. У Султана багато козирів в рукаві. 2. Так, хранцузька армія трішки круче турецької, але ... по-перше, давно не воювала, до-друге, скільки там мусільман в самій тій армії.
3. Британія показала свою зацікавленність в Україні і Туречині, тому є багато цікавих варіантів розвитку події.
Тому сенат (скільки там ярмян доречі?) може хоч всратись, але ніхто кордони Азарбайджану передивлятись не буде.
А то від самої Хранції, якісь частини відваляться, наприклад, Корсика і/чи пару колоній.
Также, среди прочего, правительство предлагает сократить расходы на Министерство образования и науки - на 4,097 млрд грн ... Доработанный проект государственного бюджета Украины на 2021 год, который будет рассматриваться в Верховной Раде во втором чтении, предусматривает уменьшение расходов Пенсионного фонда на 8,5 млрд грн
Вчера было опубликовано заявление, что каждый пункт был согласован с МВФ, как основным кредитором. И дефолт не планируется, хотя повышения пенсий в гривнях под вопросом.(сокращения до 200грн по некоторым позициям)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В течение десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира, подчеркнул Трюдо ... "С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина создал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости.
Миллионы умерли от голода, многие из них дети, другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании"
"Они твердо держались за свой язык и свою культуру, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их. В 1991 году, после более чем полвека советского гнета и правления, Украина провозгласила независимость", - подчеркнул глава правительства Канады
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Волгарь написав:А Вы почитайте, нет не "Алмазный мой венец..." Катаева, а труды литературоведов о том времени (и причинах отъезда целой плеяды молодых литераторов из Одессы). Но суть опять-таки не в этом (хотя на заседании Политбюро 26-го года железный Феликс c горечью говорил о том, что из-за коренизации, с Украины массово бегут инженеры и техники из-за невозможности работать), а о самом причисление к украинцами огромного массива людей, всего лишь родившихся на Украине, вроде Королева или Сикорского. Про Булгакова вообще речь молчит(особенно если вспомнить его издевательские пассажи о ките и коте в "Белой гвардии"...)
Во все времена "причина была" одна:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.