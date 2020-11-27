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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 28 лис, 2020 18:33
Наш МИД не хочет выразить протест против "звірячого побиття студентів" на протестах во Франции?
Biden's Laptop Matters
Додано: Суб 28 лис, 2020 20:05
А вы говорите соросята.
Вот этих как будем называть? "путинята" или "ху**ята"?
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