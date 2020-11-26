Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Первое руководящее указание ОПУ ушедшее вчера вечером по большинству депутатских фракций - нужно принимать бюджет с МВФ согласованными параметрами, после принятия бюджет будет откорректирован дополнениями и изменениями.
Указание ОПУ для членов "СН".- Зеленский идет на второй срок однозначно.
27.11.2020 г.
Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД. И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?. США заподозрило Францию в обходе ядерных санкций против Ирана. В такой момент дружба министра внутренних дел Украины с французскими товарищами может закончится очень большими неприятностями для министра Авакова.
Министр соц.политики Лазебная тожественно сообщила, что они уже нашли деньги на первые четыре дня (!) пенсионных выплат декабря 2020 г. Напоминаем г-же министру, что займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета, который пуст. А пенсионный фонд должен казначейству по состоянию на 01.11.2020 68,45 млрд гривен по займам 2020 года. Текущих поступлений хватит ПФ до 6-11 декабря 2020 г. А ведь всего год назад правительство изымало деньги ПФ на другие нужды ...
Зеленский рассматривает введение локдауна, как средство борьбы с будущими социальными и политическими протестами. В случае их разворачивания локдаун будет введен, а участники объявлены нарушителями эпидрежима, со всеми вытекающими и основанием для силового разгона протестов. Но так как это мера единичная и катастрофичная для экономики, ее держат на крайний случай.
26.11.2020 г.
Ответом Зеленского на попытки проверок "Укравтодора" (работает Аваков\Венедиктова) и Госрезерва (работает Баканов\Сытник) будет попытка в ближайшее время уволить Сытника и блокировать всю процедуру антикоррупционного расследования.
По направлениям работы. 1. Восстановления функционала антикоррупционных органов. Вопрос полностью провален. Ни законодательно, ни организационно ничего не сделано. Наивная попытка продублировать статью УК о ответственности при заполнении декларации юридически безграмотна и неэффективна. В свете заявления Байдена о необходимости помощи Украине в борьбе с коррупцией - это очень важно для взаимоотношений с США. Проблемы - под угрозой безвиз и получение кредита от международных партнеров, отношения с США. 2. МВФ, кредит. Полный провал. Вопрос не готов ни юридически (четыре законопроекта), ни технически - нет времени. Проблемы - следующий этап переговоров будет не ранее второй половины января 2021 года и к нему прибавится следующие требования (аудит ковидного фонда), что еще более осложнит ситуацию. 3. Переговоры по Донбассу. Полный провал. Говорить там просто бесполезно. Либо Украина идет на все условия России (это политическая смерть государства). либо изолируемся, закрываем передвижение и ждем изменения позиции РФ. 4. Эпидемия. Полный провал. Всем понятно, что Кабинет министров и министерство здравоохранения не контролируют ситуацию и реагируют ситуативно. Четкой стратегии нет. Программы преодоления эпидемии нет. Денег нет. Правительство просто ждет "выгорания эпидемического материала". Ориентировочно - около 100 тысяч умерших.
После того, как Кабмин отдал "Нафтогазу" все пришельфовые месторождения газа без конкурса, "Нафтогаз" согласился не повышать цену газа для населения в декабре.
Паника все явственнее просвечивается в действиях команды Зеленского . Решивший было выйти на работу Разумков, подписавший 23.11.2020, как глава ВР, принятый законопроект № 4119, передумал и решил, что у него еще "положительный тест на ковид " и он "... остается в самоизоляции".
Первым утренним заявлением Кабинета министров, после нашей публикации о истинных причинах задержки подготовки бюджета, было объявление что "переговоры с МВФ успешно завершены".
Зеленский не направлял официального поздравления избранному президенту США Джо Байдену.
В мозгах Зеленского прочно засело убеждение, что девальвация национальной валюты - это путь к решению всех социальных проблем. Но Зеленский не дошел до понимания второй части этой формулы - "если есть источник валюты соизмеримый с затратами". Так как источники валюты оборвались, дальнейшее падение гривны привело к росту государственного долга номинированного в валюте, общий объем которого вырос по состоянию на 01.11.2020 г. на рекордные 396 млрд. гривен.
Задержка передачи проекта бюджета на 2021 для обсуждения в Верховную Раду, ни коим образом не связана с консультациями с МВФ. Основные параметры бюджета МВФ согласовало еще месяц назад. Реальной причиной задержки есть то, что в новом бюджете создание "Фонда борьбы с COVID-19" не предусмотрено, то все деньги выделенные из этого фонда и неиспользованные на момент принятия, подлежат возврату и зачислению в общий фонд бюджета. Речь идет о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ срок погашения которых (и выплата дивидендов) истекает в январе 2021. года. (см. сообщение от 17.10)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.