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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6854685568566857 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 28 лис, 2020 18:33 Наш МИД не хочет выразить протест против "звірячого побиття студентів" на протестах во Франции? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13392 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7370 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 20:05

А вы говорите соросята.

Вот этих как будем называть? "путинята" или "ху**ята"? Schmit

Повідомлень: 1810 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 22:12

С каждым днём всё веселее:

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

28.11.2020 г.



Первое руководящее указание ОПУ ушедшее вчера вечером по большинству депутатских фракций - нужно принимать бюджет с МВФ согласованными параметрами, после принятия бюджет будет откорректирован дополнениями и изменениями.



Указание ОПУ для членов "СН".- Зеленский идет на второй срок однозначно.



27.11.2020 г.



Аваков продолжает мостить себе гнездышко во Франции, лоббируя потихоньку экономические интересы армянской общины во Франции деньгами Украины. Вертолеты, катера, которые не нужны, закупки, преференции, десятки миллионов уходящие через бюджет МВД. И что мы имеем на выходе? Францию которая поддерживает Россию в противостоянии с Украиной ?. США заподозрило Францию в обходе ядерных санкций против Ирана. В такой момент дружба министра внутренних дел Украины с французскими товарищами может закончится очень большими неприятностями для министра Авакова.



Министр соц.политики Лазебная тожественно сообщила, что они уже нашли деньги на первые четыре дня (!) пенсионных выплат декабря 2020 г. Напоминаем г-же министру, что займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета, который пуст. А пенсионный фонд должен казначейству по состоянию на 01.11.2020 68,45 млрд гривен по займам 2020 года. Текущих поступлений хватит ПФ до 6-11 декабря 2020 г. А ведь всего год назад правительство изымало деньги ПФ на другие нужды ...







Зеленский рассматривает введение локдауна, как средство борьбы с будущими социальными и политическими протестами. В случае их разворачивания локдаун будет введен, а участники объявлены нарушителями эпидрежима, со всеми вытекающими и основанием для силового разгона протестов. Но так как это мера единичная и катастрофичная для экономики, ее держат на крайний случай.



26.11.2020 г.



Ответом Зеленского на попытки проверок "Укравтодора" (работает Аваков\Венедиктова) и Госрезерва (работает Баканов\Сытник) будет попытка в ближайшее время уволить Сытника и блокировать всю процедуру антикоррупционного расследования.



По направлениям работы.

1. Восстановления функционала антикоррупционных органов.

Вопрос полностью провален. Ни законодательно, ни организационно ничего не сделано. Наивная попытка продублировать статью УК о ответственности при заполнении декларации юридически безграмотна и неэффективна. В свете заявления Байдена о необходимости помощи Украине в борьбе с коррупцией - это очень важно для взаимоотношений с США.

Проблемы - под угрозой безвиз и получение кредита от международных партнеров, отношения с США.

2. МВФ, кредит.

Полный провал. Вопрос не готов ни юридически (четыре законопроекта), ни технически - нет времени. Проблемы - следующий этап переговоров будет не ранее второй половины января 2021 года и к нему прибавится следующие требования (аудит ковидного фонда), что еще более осложнит ситуацию.

3. Переговоры по Донбассу.

Полный провал. Говорить там просто бесполезно. Либо Украина идет на все условия России (это политическая смерть государства). либо изолируемся, закрываем передвижение и ждем изменения позиции РФ.

4. Эпидемия.

Полный провал. Всем понятно, что Кабинет министров и министерство здравоохранения не контролируют ситуацию и реагируют ситуативно. Четкой стратегии нет. Программы преодоления эпидемии нет. Денег нет. Правительство просто ждет "выгорания эпидемического материала". Ориентировочно - около 100 тысяч умерших.





После того, как Кабмин отдал "Нафтогазу" все пришельфовые месторождения газа без конкурса, "Нафтогаз" согласился не повышать цену газа для населения в декабре.



Паника все явственнее просвечивается в действиях команды Зеленского . Решивший было выйти на работу Разумков, подписавший 23.11.2020, как глава ВР, принятый законопроект № 4119, передумал и решил, что у него еще "положительный тест на ковид " и он "... остается в самоизоляции".



Первым утренним заявлением Кабинета министров, после нашей публикации о истинных причинах задержки подготовки бюджета, было объявление что "переговоры с МВФ успешно завершены".



Зеленский не направлял официального поздравления избранному президенту США Джо Байдену.



В мозгах Зеленского прочно засело убеждение, что девальвация национальной валюты - это путь к решению всех социальных проблем. Но Зеленский не дошел до понимания второй части этой формулы - "если есть источник валюты соизмеримый с затратами". Так как источники валюты оборвались, дальнейшее падение гривны привело к росту государственного долга номинированного в валюте, общий объем которого вырос по состоянию на 01.11.2020 г. на рекордные 396 млрд. гривен.



Задержка передачи проекта бюджета на 2021 для обсуждения в Верховную Раду, ни коим образом не связана с консультациями с МВФ. Основные параметры бюджета МВФ согласовало еще месяц назад. Реальной причиной задержки есть то, что в новом бюджете создание "Фонда борьбы с COVID-19" не предусмотрено, то все деньги выделенные из этого фонда и неиспользованные на момент принятия, подлежат возврату и зачислению в общий фонд бюджета. Речь идет о 2,677 млрд. гривен числящихся за "Укравтодором", часть суммы которой вложена в 182 дневные облигации ОВГЗ срок погашения которых (и выплата дивидендов) истекает в январе 2021. года. (см. сообщение от 17.10) С каждым днём всё веселее: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8581 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 лис, 2020 23:54 pesikot написав: Этот фейк никто не осудил.

Потому что, многие любят постить фейки, но, при этом, говорить, что они честные.

И получать форумные медальки и форумные звания Этот фейк никто не осудил.Потому что, многие любят постить фейки, но, при этом, говорить, что они честные.И получать форумные медальки и форумные звания

щось ти так про себе відверто...

захворів чи напився? щось ти так про себе відверто...захворів чи напився? Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 1003 З нами з: 10.06.19 Подякував: 35 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6854685568566857 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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