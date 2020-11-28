Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
29.11.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору.. "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" . Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором. AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов". Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором. Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
Сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин в рамках реализации инициативы COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) не соответствуют действительности. Для получения права поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам (РРС), Украина должна безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства на их выполнение.
Порошенко ведет целую серию переговоров с представителями Еврокомиссии, по сохранению безвизового режима для Украины. Даже канадцев задействовал.
Судя по начавшемуся в Харькове переделу собственности возврата в страну Кернеса не ожидается.
По поводу Харькова - да... Барабашка пылает. Ха,...... Если бы существовала возможность публиковать здесь некоторую официальную информацию.... Короче кидалово на бабки официально начинается с судебной власти по Полной! Будьте осторожны, особенно кто имеет дело с Держказначейством и восстановлением в Права нарушенных Государством на бабки. Официальный "Гоп стоп" по взрослому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.