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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6854685568566857 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 29 лис, 2020 10:07 Указание ОПУ для членов "СН".- Зеленский идет на второй срок однозначно.



главное маневры.



Зеленский не направлял официального поздравления избранному президенту США Джо Байдену.



Ну ну. Видать Бубочка сиэнэна пересмотрел.

Судей с адвокатами(акулы) Бармалея переслушал.

На тьорне горила Флин.



У Трампа все ходы записаны.



не ходите, дети, в Африку гулять

главное маневры.Ну ну. Видать Бубочка сиэнэна пересмотрел.Судей с адвокатами(акулы) Бармалея переслушал.На тьорне горила Флин.У Трампа все ходы записаны. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2105 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 11:35 Schmit

Повідомлень: 1811 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 12:42 Schmit Да, забавно выходит. Украинец компилирует название своей родины разархивировав элинские труды,

и опля

что-то свежее и мэйнстимное, пахнущее величием, гордыней и березками.



пс. странно, что Петр1, сразу в "пустите меня в голландию" ломанулся, ведь Киевомогилянка была ближе) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2105 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:03 change_pm

Британия очень не хочет стать голой периферией, с последующей внутрисемейной разборкой

Фрииидом! Храброе Сердце, тише, Ира,угомонись



поэтому

минимум раз в столетие, мы с *друзьями*, ВБ, Франция, Турция, Германия, Россия

ходим в баню, мы там моемся

Это старая, добрая традиция заклятых друзей выносить сор из избы.





пс. Фрау устала, Месье вежливо предложил помощь перевести через дорогу на восток, Миссис приревновала и подстрекает Бэя поговорить.

Шекспир. Классика. Британия очень не хочет стать голой периферией, с последующей внутрисемейной разборкойпоэтомуминимум раз в столетие, мы с *друзьями*, ВБ, Франция, Турция, Германия, РоссияЭто старая, добрая традиция заклятых друзей выносить сор из избы.пс. Фрау устала, Месье вежливо предложил помощь перевести через дорогу на восток, Миссис приревновала и подстрекает Бэя поговорить.Шекспир. Классика. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2105 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2228 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 17:54

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..

"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .

Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.

AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".

Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.

Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.





Сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин в рамках реализации инициативы COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) не соответствуют действительности. Для получения права поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам (РРС), Украина должна безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства на их выполнение.



Порошенко ведет целую серию переговоров с представителями Еврокомиссии, по сохранению безвизового режима для Украины. Даже канадцев задействовал.



Судя по начавшемуся в Харькове переделу собственности возврата в страну Кернеса не ожидается. 29.11.2020 г.Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору.."Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.Порошенко ведет целую серию переговоров с представителями Еврокомиссии, по сохранению безвизового режима для Украины. Даже канадцев задействовал.Судя по начавшемуся в Харькове переделу собственности возврата в страну Кернеса не ожидается.

По поводу Харькова - да... Барабашка пылает.

Ха,......

Если бы существовала возможность публиковать здесь некоторую официальную информацию.... Короче кидалово на бабки официально начинается с судебной власти по Полной!

Будьте осторожны, особенно кто имеет дело с Держказначейством и восстановлением в Права нарушенных Государством на бабки.

Официальный "Гоп стоп" по взрослому. По поводу Харькова - да... Барабашка пылает.Ха,......Если бы существовала возможность публиковать здесь некоторую официальную информацию.... Короче кидалово на бабки официально начинается с судебной власти по Полной!Будьте осторожны, особенно кто имеет дело с Держказначейством и восстановлением в Права нарушенных Государством на бабки.Официальный "Гоп стоп" по взрослому. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8578 З нами з: 20.09.12 Подякував: 692 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6854685568566857 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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