Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
29.11.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору.. "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" . Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором. AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов". Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором. Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.
Сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин в рамках реализации инициативы COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) не соответствуют действительности. Для получения права поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам (РРС), Украина должна безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства на их выполнение.
Порошенко ведет целую серию переговоров с представителями Еврокомиссии, по сохранению безвизового режима для Украины. Даже канадцев задействовал.
Судя по начавшемуся в Харькове переделу собственности возврата в страну Кернеса не ожидается.
По поводу Харькова - да... Барабашка пылает. Ха,...... Если бы существовала возможность публиковать здесь некоторую официальную информацию.... Короче кидалово на бабки официально начинается с судебной власти по Полной! Будьте осторожны, особенно кто имеет дело с Держказначейством и восстановлением в Права нарушенных Государством на бабки. Официальный "Гоп стоп" по взрослому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
– Накануне вашей пресс-конференции я говорила с одним из крупных украинских работодателей, и, обсуждая информационную повестку дня, мы говорили, что вы собираетесь дать пресс-конференцию по поводу коррупции. И он мне сказал такую вещь: "С точки зрения интересов Украины это хорошая история. Но с точки зрения его дальнейшей судьбы и его дальнейшей работы… Я как работодатель очень бы не хотел, чтобы его работа у меня закончилась пресс-конференцией с какими-то обвинениями". У вас явно есть амбиции двигаться дальше. Вы не считаете, что такая модель поведения будет мешать найти работу?
– В этом-то и проблема. С каким кейсом пришла эта власть? С каким информационным посылом, с каким ожиданием от людей, с каким мандатом? [От власти ожидали] что коррупционные процессы, схематозы будут прекращены. И когда мы в том числе с президентом обсуждали мою работу в Министерстве финансов, основной задачей называлось навести порядок в бюджетной сфере с точки зрения прозрачности, понятности расходов… Все вокруг кричат, что из бюджета воруют. В том числе в фискальных органах, которые работают на наполнение госбюджета. И я поверил – думаю, как и большинство людей, – в то, что это возможно сделать. Это на самом деле возможно сделать. Если мы все будем молчать и думать о личных перспективах, мы никогда не поборем системные проблемы, системные коррупционные явления.
Рано или поздно каждый должен для себя сделать вывод: я буду тихонечко молчать в тряпочку либо я попробую все-таки системно в рамках своих сил что-то изменить. Когда у тебя есть инструментарий в виде властных полномочий, ты должен это реализовывать. Когда у тебя этих полномочий нет, единственное, что ты можешь сделать, – публично обращать на них внимание и заставлять власть через общественное мнение что-то делать. Если все будут молчать, то ситуация будет только усугубляться и власть будет чувствовать себя безнаказанной. Поэтому да, с точки зрения личных интересов всегда лучше промолчать. Но не такой я человек, я не могу молчать. Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/umans ... 28444.html
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.