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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6854685568566857

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:07

Указание ОПУ для членов "СН".- Зеленский идет на второй срок однозначно.

главное маневры.

Зеленский не направлял официального поздравления избранному президенту США Джо Байдену.

Ну ну. Видать Бубочка сиэнэна пересмотрел.
Судей с адвокатами(акулы) Бармалея переслушал.
На тьорне горила Флин.

У Трампа все ходы записаны.

не ходите, дети, в Африку гулять

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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 11:35

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:42

Schmit Да, забавно выходит. Украинец компилирует название своей родины разархивировав элинские труды,
и опля
что-то свежее и мэйнстимное, пахнущее величием, гордыней и березками.

пс. странно, что Петр1, сразу в "пустите меня в голландию" ломанулся, ведь Киевомогилянка была ближе)
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:03

change_pm
Британия очень не хочет стать голой периферией, с последующей внутрисемейной разборкой
Фрииидом! Храброе Сердце, тише, Ира,угомонись


поэтому
минимум раз в столетие, мы с *друзьями*, ВБ, Франция, Турция, Германия, Россия
ходим в баню, мы там моемся

Это старая, добрая традиция заклятых друзей выносить сор из избы.


пс. Фрау устала, Месье вежливо предложил помощь перевести через дорогу на восток, Миссис приревновала и подстрекает Бэя поговорить.
Шекспир. Классика.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 17:54

29.11.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Основная причина экстренного визита премьер-министра Украины Шмыгаля в Турцию - назревающий конфликт с турецкими и турецко-азербайджанским подрядчиками выполнения работ по ремонту и строительству автодорог. Основная претензия подрядчиков - отсутствие оплаты выполненных работ согласно договору..
"Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" (Турция). Восстановление участка автодороги автодороги М-18 "Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта" .
Не оплачено около 378 млн. гривен предусмотренных договором.
AzVirt LLC. восстановлению трассы М-01 "Киев - Чернигов".
Не оплачено около 198 млн. гривен предусмотренных договором.
Вместо оплаты "Укравтодор" начал процедуру расторжения контрактов.


Сообщение представителей министерства здравоохранения о выделении Всемирным Банком 100 млн.$ для закупки вакцин в рамках реализации инициативы COVAX (глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против COVID-19) не соответствуют действительности. Для получения права поддержки COVAX в рамках предварительных обязательств по закупкам (РРС), Украина должна безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства на их выполнение.

Порошенко ведет целую серию переговоров с представителями Еврокомиссии, по сохранению безвизового режима для Украины. Даже канадцев задействовал.

Судя по начавшемуся в Харькове переделу собственности возврата в страну Кернеса не ожидается.

По поводу Харькова - да... Барабашка пылает.
Ха,......
Если бы существовала возможность публиковать здесь некоторую официальную информацию.... Короче кидалово на бабки официально начинается с судебной власти по Полной!
Будьте осторожны, особенно кто имеет дело с Держказначейством и восстановлением в Права нарушенных Государством на бабки.
Официальный "Гоп стоп" по взрослому.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:08

Накануне вашей пресс-конференции я говорила с одним из крупных украинских работодателей, и, обсуждая информационную повестку дня, мы говорили, что вы собираетесь дать пресс-конференцию по поводу коррупции. И он мне сказал такую вещь: "С точки зрения интересов Украины это хорошая история. Но с точки зрения его дальнейшей судьбы и его дальнейшей работы… Я как работодатель очень бы не хотел, чтобы его работа у меня закончилась пресс-конференцией с какими-то обвинениями". У вас явно есть амбиции двигаться дальше. Вы не считаете, что такая модель поведения будет мешать найти работу?

– В этом-то и проблема. С каким кейсом пришла эта власть? С каким информационным посылом, с каким ожиданием от людей, с каким мандатом? [От власти ожидали] что коррупционные процессы, схематозы будут прекращены. И когда мы в том числе с президентом обсуждали мою работу в Министерстве финансов, основной задачей называлось навести порядок в бюджетной сфере с точки зрения прозрачности, понятности расходов… Все вокруг кричат, что из бюджета воруют. В том числе в фискальных органах, которые работают на наполнение госбюджета. И я поверил – думаю, как и большинство людей, – в то, что это возможно сделать. Это на самом деле возможно сделать. Если мы все будем молчать и думать о личных перспективах, мы никогда не поборем системные проблемы, системные коррупционные явления.

Рано или поздно каждый должен для себя сделать вывод: я буду тихонечко молчать в тряпочку либо я попробую все-таки системно в рамках своих сил что-то изменить. Когда у тебя есть инструментарий в виде властных полномочий, ты должен это реализовывать. Когда у тебя этих полномочий нет, единственное, что ты можешь сделать, – публично обращать на них внимание и заставлять власть через общественное мнение что-то делать. Если все будут молчать, то ситуация будет только усугубляться и власть будет чувствовать себя безнаказанной. Поэтому да, с точки зрения личных интересов всегда лучше промолчать. Но не такой я человек, я не могу молчать.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/publications/umans ... 28444.html


Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:15

bevzaalex
И всё же?
https://strana.ua/articles/303517-nikol ... hkafu.html
Дважды Вам подсовывал откровения Мельниченко о "Каждом" - но Вы обошли их стороной.
При чём, спасибо Модер не удалил.
Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 20:16

От Слуги народа - Арахамия.
Сегодняшнее интервью. https://ukraina24.segodnya.ua/video/511 ... -arahamiya
Всё, что я понял - на карантин - закрывать, штрафовать, .... - будут "интелектуально".
о непрерывном производстве, о реальном,..... - выше изложенном.
Со слов главного представителя избранников от "Слуги" в Верховной Раде "обо всём"...
Грубостей не хочется говорить, ибо смотрите сами.
В Парламентско-Президентской республике, глава впервые Политической партии имеющей 254 места в Верховной Раде.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:02

  Kudrjavuy написав:bevzaalex
И всё же?

Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого?

Выслушал. Его взгляд конечно заслуживает внимания.
Лично у меня, смешанные чувства от данного интервью. Поэтому. Без коментариев.
Простите.
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bevzaalex
 
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