– В этом-то и проблема. С каким кейсом пришла эта власть? С каким информационным посылом, с каким ожиданием от людей, с каким мандатом? [От власти ожидали] что коррупционные процессы, схематозы будут прекращены. И когда мы в том числе с президентом обсуждали мою работу в Министерстве финансов, основной задачей называлось навести порядок в бюджетной сфере с точки зрения прозрачности, понятности расходов… Все вокруг кричат, что из бюджета воруют. В том числе в фискальных органах, которые работают на наполнение госбюджета. И я поверил – думаю, как и большинство людей, – в то, что это возможно сделать. Это на самом деле возможно сделать. Если мы все будем молчать и думать о личных перспективах, мы никогда не поборем системные проблемы, системные коррупционные явления.Рано или поздно каждый должен для себя сделать вывод: я буду тихонечко молчать в тряпочку либо я попробую все-таки системно в рамках своих сил что-то изменить. Когда у тебя есть инструментарий в виде властных полномочий, ты должен это реализовывать. Когда у тебя этих полномочий нет, единственное, что ты можешь сделать, – публично обращать на них внимание и заставлять власть через общественное мнение что-то делать. Если все будут молчать, то ситуация будет только усугубляться и власть будет чувствовать себя безнаказанной. Поэтому да, с точки зрения личных интересов всегда лучше промолчать. Но не такой я человек, я не могу молчать.Больше читайте тут: