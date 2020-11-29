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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6854685568566857

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:07

Указание ОПУ для членов "СН".- Зеленский идет на второй срок однозначно.

главное маневры.

Зеленский не направлял официального поздравления избранному президенту США Джо Байдену.

Ну ну. Видать Бубочка сиэнэна пересмотрел.
Судей с адвокатами(акулы) Бармалея переслушал.
На тьорне горила Флин.

У Трампа все ходы записаны.

не ходите, дети, в Африку гулять

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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 11:35

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:42

Schmit Да, забавно выходит. Украинец компилирует название своей родины разархивировав элинские труды,
и опля
что-то свежее и мэйнстимное, пахнущее величием, гордыней и березками.

пс. странно, что Петр1, сразу в "пустите меня в голландию" ломанулся, ведь Киевомогилянка была ближе)
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:03

change_pm
Британия очень не хочет стать голой периферией, с последующей внутрисемейной разборкой
Фрииидом! Храброе Сердце, тише, Ира,угомонись


поэтому
минимум раз в столетие, мы с *друзьями*, ВБ, Франция, Турция, Германия, Россия
ходим в баню, мы там моемся

Это старая, добрая традиция заклятых друзей выносить сор из избы.


пс. Фрау устала, Месье вежливо предложил помощь перевести через дорогу на восток, Миссис приревновала и подстрекает Бэя поговорить.
Шекспир. Классика.
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 21:02

  Kudrjavuy написав:bevzaalex
И всё же?

Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого?

Выслушал. Его взгляд конечно заслуживает внимания.
Лично у меня, смешанные чувства от данного интервью. Поэтому. Без коментариев.
Простите.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 22:24

Короткий выпуск. Орнитология.
За ласточками , на горизонте показались птицы покрупнее.

Возьмем бинокль и попробуем всмотреться. На небе отчетливо видно аятолу иранского мирного атома присоединяющегося к стайке симпатичных невинных гурий.
Не будем их смущать и переведем свой бинокль западнее.

А вот и первый официальный вылет мосша, который приземлился на берег Сомали, чистит перья, вам может показаться странным такой выбор, но мосша славится изысканностью в запутывании следов и охоте, предпочитая охотиться ночью в Барселоне и Франфуркте на питательные серверы, которые относит домой в гнездо.

Еще западнее можно увидеть, как
в гуантанамо идет приготовление комфортабельных клеточек для очень редких и опасных птиц.
Ловец, рискуя собой, держит интригу.
Ай кэч зэм олл
Обещал показать
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bevzaalex
 
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