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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 лис, 2020 10:07
Указание ОПУ для членов "СН".- Зеленский идет на второй срок однозначно.
главное маневры.
Зеленский не направлял официального поздравления избранному президенту США Джо Байдену.
Ну ну. Видать Бубочка сиэнэна пересмотрел.
Судей с адвокатами(акулы) Бармалея переслушал.
На тьорне горила Флин.
У Трампа все ходы записаны.
не ходите, дети, в Африку гулять
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bevzaalex
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:35
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Schmit
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Додано: Нед 29 лис, 2020 12:42
Schmit Да, забавно выходит. Украинец компилирует название своей родины разархивировав элинские труды,
и опля
что-то свежее и мэйнстимное, пахнущее величием, гордыней и березками.
пс. странно, что Петр1, сразу в "пустите меня в голландию" ломанулся, ведь Киевомогилянка была ближе)
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Додано: Нед 29 лис, 2020 16:03
change_pm
Британия очень не хочет стать голой периферией, с последующей внутрисемейной разборкой
Фрииидом! Храброе Сердце, тише, Ира,угомонись
поэтому
минимум раз в столетие, мы с *друзьями*, ВБ, Франция, Турция, Германия, Россия
ходим в баню, мы там моемся
Это старая, добрая традиция заклятых друзей выносить сор из избы.
пс. Фрау устала, Месье вежливо предложил помощь перевести через дорогу на восток, Миссис приревновала и подстрекает Бэя поговорить.
Шекспир. Классика.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 21:02
Kudrjavuy написав:bevzaalex
И всё же?
Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого?
Выслушал. Его взгляд конечно заслуживает внимания.
Лично у меня, смешанные чувства от данного интервью. Поэтому. Без коментариев.
Простите.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 22:24
Короткий выпуск. Орнитология.
За ласточками , на горизонте показались птицы покрупнее.
Возьмем бинокль и попробуем всмотреться. На небе отчетливо видно аятолу иранского мирного атома присоединяющегося к стайке симпатичных невинных гурий.
Не будем их смущать и переведем свой бинокль западнее.
А вот и первый официальный вылет мосша, который приземлился на берег Сомали, чистит перья, вам может показаться странным такой выбор, но мосша славится изысканностью в запутывании следов и охоте, предпочитая охотиться ночью в Барселоне и Франфуркте на питательные серверы, которые относит домой в гнездо.
Еще западнее можно увидеть, как
в гуантанамо идет приготовление комфортабельных клеточек для очень редких и опасных птиц.
Ловец, рискуя собой, держит интригу.
Ай кэч зэм олл
Обещал показать
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bevzaalex
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