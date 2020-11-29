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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 29 лис, 2020 10:07
Указание ОПУ для членов "СН".- Зеленский идет на второй срок однозначно.
главное маневры.
Зеленский не направлял официального поздравления избранному президенту США Джо Байдену.
Ну ну. Видать Бубочка сиэнэна пересмотрел.
Судей с адвокатами(акулы) Бармалея переслушал.
На тьорне горила Флин.
У Трампа все ходы записаны.
не ходите, дети, в Африку гулять
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bevzaalex
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Додано: Нед 29 лис, 2020 11:35
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Schmit
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Додано: Нед 29 лис, 2020 12:42
Schmit Да, забавно выходит. Украинец компилирует название своей родины разархивировав элинские труды,
и опля
что-то свежее и мэйнстимное, пахнущее величием, гордыней и березками.
пс. странно, что Петр1, сразу в "пустите меня в голландию" ломанулся, ведь Киевомогилянка была ближе)
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Додано: Нед 29 лис, 2020 16:03
change_pm
Британия очень не хочет стать голой периферией, с последующей внутрисемейной разборкой
Фрииидом! Храброе Сердце, тише, Ира,угомонись
поэтому
минимум раз в столетие, мы с *друзьями*, ВБ, Франция, Турция, Германия, Россия
ходим в баню, мы там моемся
Это старая, добрая традиция заклятых друзей выносить сор из избы.
пс. Фрау устала, Месье вежливо предложил помощь перевести через дорогу на восток, Миссис приревновала и подстрекает Бэя поговорить.
Шекспир. Классика.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 21:02
Kudrjavuy написав:bevzaalex
И всё же?
Может стоит с его взгляда посмотреть на каждого?
Выслушал. Его взгляд конечно заслуживает внимания.
Лично у меня, смешанные чувства от данного интервью. Поэтому. Без коментариев.
Простите.
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bevzaalex
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Додано: Нед 29 лис, 2020 22:24
Короткий выпуск. Орнитология.
За ласточками , на горизонте показались птицы покрупнее.
Возьмем бинокль и попробуем всмотреться. На небе отчетливо видно аятолу иранского мирного атома присоединяющегося к стайке симпатичных невинных гурий.
Не будем их смущать и переведем свой бинокль западнее.
А вот и первый официальный вылет мосша, который приземлился на берег Сомали, чистит перья, вам может показаться странным такой выбор, но мосша славится изысканностью в запутывании следов и охоте, предпочитая охотиться ночью в Барселоне и Франфуркте на питательные серверы, которые относит домой в гнездо.
Еще западнее можно увидеть, как
в гуантанамо идет приготовление комфортабельных клеточек для очень редких и опасных птиц.
Ловец, рискуя собой, держит интригу.
Ай кэч зэм олл
Обещал показать
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bevzaalex
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Додано: Нед 29 лис, 2020 23:08
Батенька, но ведь это ни есть, то, что происходило и происходит на местах.
- Это детский лепет перед жерсткой действительностью, что существует, прогрессирует и сейчас.
Какое может быть отношение к ... - не хочу, что бы меня обвинили в ксенофобии, к ... иным по половой ориентации.
С другой стороны стыдно, стыдно батенька, удалять с мондёром официальные новости с Прямого эфира. -
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 29 лис, 2020 23:37
Kudrjavuy написав:
но ведь это ни есть, то, что происходило и происходит на местах.
- Это детский лепет перед жерсткой действительностью, что существует, прогрессирует и сейчас.
Это называется эффектом Матвея
Эффект Матфея (англ. Matthew effect) — феномен неравномерного распределения преимуществ, в котором сторона, уже ими обладающая, продолжает их накапливать и приумножать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обделена ещё сильнее и, следовательно, имеет меньшие шансы на дальнейший успех. Сам термин был впервые предложен американским социологом Робертом Мертоном, который дал явлению такое название по цитате из Притчи о талантах в Евангелии от Матфея:
29 …ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет
— Мф. 25:29
Действие эффекта можно пронаблюдать в социологии науки и наукометрии (разница в признании и цитировании работ именитых учёных в сравнении с аналогичными по качеству трудами их малоизвестных коллег), образовании (влияние скорости усвоения навыка чтения на дальнейший разрыв между «способными» и «отстающими» учениками), экономике (концентрация богатстваruen и распределение бедности). Аналогичный пример проявляется в химии (реакция автокатализа).
Время и общество дает запрос, те кто не ответит на него уйдут в историю, кто ответит войдет.
Почувствуй разницу
подмигивающий смайлик)
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