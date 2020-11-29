но ведь это ни есть, то, что происходило и происходит на местах.- Это детский лепет перед жерсткой действительностью, что существует, прогрессирует и сейчас.

Эффект Матфея (англ. Matthew effect) — феномен неравномерного распределения преимуществ, в котором сторона, уже ими обладающая, продолжает их накапливать и приумножать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обделена ещё сильнее и, следовательно, имеет меньшие шансы на дальнейший успех. Сам термин был впервые предложен американским социологом Робертом Мертоном, который дал явлению такое название по цитате из Притчи о талантах в Евангелии от Матфея:



29 …ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет



— Мф. 25:29



Действие эффекта можно пронаблюдать в социологии науки и наукометрии (разница в признании и цитировании работ именитых учёных в сравнении с аналогичными по качеству трудами их малоизвестных коллег), образовании (влияние скорости усвоения навыка чтения на дальнейший разрыв между «способными» и «отстающими» учениками), экономике (концентрация богатстваruen и распределение бедности). Аналогичный пример проявляется в химии (реакция автокатализа).



