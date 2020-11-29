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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 30 лис, 2020 07:08
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Додано: Пон 30 лис, 2020 09:10
Байден уже с небольшими переломами правой стопы, и это он еще не стал президентом.
Думаю, что Камале теперь надо всегда быть в полной готовности.
При всём уважении к достижениям жизни Байдена, все-равно удивляюсь - неужели в огромной и богатой талантами Америке не нашлось претендента от демократов чуток помоложе.
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