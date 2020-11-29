Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из-за мест в Киевсовете Тимошенко рискует испортить отношения с Насировым
Результаты выборов в Киевсовет для Батькивщины стали, мягко говоря, неудовлетворительными и дело не только в кол-ве (не)полученных мандатов: некоторые из акционеров местной ячейки всерьез обеспокоены положением дел.
Среди обеспокоеных оказался и экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Всё дело в том, что по спискам Батькивщины в Киевсовет шла его жена Екатерина Глимбовская и она на 13 месте...а проходят 12. Насиров в жесткой форме потребовал прохождения жены у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. Она занялась этим вопросом лично.
На данный момент с подачи Тимошенко решается кто же именно уступит Глимбовской своё место. Основная кандидатура - Александра Кужель и по информации наших источников руководство партии уже попробовало принудить написать её самоотвод, тем более, что пользуясь своим многолетним стажем работы в партии Кужель не вносила денег для избирательной кампании. Но терять своё место просто так Кужель не хочет - её цена 100 тысяч долларов. Если Тимошенко не найдет на неё рычаги влияния в ближайшие дни значит придется платить. Возможно даже деньгами самого Насирова, которые тот "пожертвовал" за 13 место в списке для жены.
Единственная кто остаётся в плюсе - сама Глимбовская: она и место, скорее всего получит, и муж за неё горой и отец очень состоятельный человек. Так что, похоже, выбора у Тимошенко нет.
Вкладчик1234 написав:Kudrjavuy, я пришёл к выводу, что "убеждать население" - это "бороться с ветряными мельницами". Горбатых могила исправит
А пока будешь "бороться с ветряными мельницами" - так и твоя жизнь пройдёт. И каков результат? Ради кого-чего?
Поэтому нужно отставить в сторону этот "сизифов труд", заняться своей жизнью, и показывать-доказывать своим примером, что свой образ мысли и жизни более правильный.
1. Вы неправы. 2. Ваш пример конечно Правильный, но только не для Украины.(как раз на эту разницу в состоянии криминала, что управляет "властью", со всех сторон большой Украины и пытаюсь Вам показать). Именно поэтому молодым я рекомендую не заморачиваться - Куда глаза глядят(но подальше, где ... "их нет") и есть Люди, для знакомства с Жизнью и понимания Родины. 3. Люди везде одинаковы - в Украине самые замечательные, но...- маэмо, що маэмо.
Именно по этой причине Лукашенко - "Пример"(в экономике, борьбе с организованной преступностью, в борьбе с экономическими преступлениями,...- это не одноразовая "акция", а постоянный Сизифов труд, при чём быть всеми ненавидим - его не станет будут плакать), но... - кто платит тот и заказывает музыку.(Чисто внешнее влияние на Белорусь)
Вкладчик1234 написав:А просто "убеждать" - бесполезно. И себе - никакой пользы И оппонент скорее всего тоже останется на своём. Так зачем тратить время и усилия на это?
Бути Державним діячем - це не кожному дано. Потрібне добре здоровья.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 30 лис, 2020 12:22, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Модеру. Батенька, ну Вы конечно круто! Даже языком Эзопа - удаляете под чистую.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.