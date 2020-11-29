Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6855685668576858 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 30 лис, 2020 11:04



Из-за мест в Киевсовете Тимошенко рискует испортить отношения с Насировым



Результаты выборов в Киевсовет для Батькивщины стали, мягко говоря, неудовлетворительными и дело не только в кол-ве (не)полученных мандатов: некоторые из акционеров местной ячейки всерьез обеспокоены положением дел.



Среди обеспокоеных оказался и экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Всё дело в том, что по спискам Батькивщины в Киевсовет шла его жена Екатерина Глимбовская и она на 13 месте...а проходят 12. Насиров в жесткой форме потребовал прохождения жены у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. Она занялась этим вопросом лично.



На данный момент с подачи Тимошенко решается кто же именно уступит Глимбовской своё место. Основная кандидатура - Александра Кужель и по информации наших источников руководство партии уже попробовало принудить написать её самоотвод, тем более, что пользуясь своим многолетним стажем работы в партии Кужель не вносила денег для избирательной кампании. Но терять своё место просто так Кужель не хочет - её цена 100 тысяч долларов. Если Тимошенко не найдет на неё рычаги влияния в ближайшие дни значит придется платить. Возможно даже деньгами самого Насирова, которые тот "пожертвовал" за 13 место в списке для жены.



Единственная кто остаётся в плюсе - сама Глимбовская: она и место, скорее всего получит, и муж за неё горой и отец очень состоятельный человек. Так что, похоже, выбора у Тимошенко нет.

https://t.me/politics_hills/239 Чисто поржать Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13404 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7370 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 11:58 Kudrjavuy, я пришёл к выводу, что "убеждать население" - это "бороться с ветряными мельницами". Горбатых могила исправит



А пока будешь "бороться с ветряными мельницами" - так и твоя жизнь пройдёт. И каков результат? Ради кого-чего?



Поэтому нужно отставить в сторону этот "сизифов труд", заняться своей жизнью, и показывать-доказывать своим примером, что свой образ мысли и жизни более правильный.



А просто "убеждать" - бесполезно.

И себе - никакой пользы

И оппонент скорее всего тоже останется на своём.

Так зачем тратить время и усилия на это? Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13404 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7370 раз. Подякували: 3517 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 12:11 Re: Політичні дискусії Вкладчик1234 написав: Kudrjavuy, я пришёл к выводу, что "убеждать население" - это "бороться с ветряными мельницами". Горбатых могила исправит



А пока будешь "бороться с ветряными мельницами" - так и твоя жизнь пройдёт. И каков результат? Ради кого-чего?



Поэтому нужно отставить в сторону этот "сизифов труд", заняться своей жизнью, и показывать-доказывать своим примером, что свой образ мысли и жизни более правильный. я пришёл к выводу, что "убеждать население" - это "бороться с ветряными мельницами". Горбатых могила исправитА пока будешь "бороться с ветряными мельницами" - так и твоя жизнь пройдёт. И каков результат? Ради кого-чего?Поэтому нужно отставить в сторону этот "сизифов труд", заняться своей жизнью, и показывать-доказывать своим примером, что свой образ мысли и жизни более правильный.



1. Вы неправы.

2. Ваш пример конечно Правильный, но только не для Украины.(как раз на эту разницу в состоянии криминала, что управляет "властью", со всех сторон большой Украины и пытаюсь Вам показать). Именно поэтому молодым я рекомендую не заморачиваться - Куда глаза глядят(но подальше, где ... "их нет") и есть Люди, для знакомства с Жизнью и понимания Родины.

3. Люди везде одинаковы - в Украине самые замечательные, но...- маэмо, що маэмо.



Именно по этой причине Лукашенко - "Пример"(в экономике, борьбе с организованной преступностью, в борьбе с экономическими преступлениями,...- это не одноразовая "акция", а постоянный Сизифов труд, при чём быть всеми ненавидим - его не станет будут плакать), но... - кто платит тот и заказывает музыку.(Чисто внешнее влияние на Белорусь)



Вкладчик1234 написав: А просто "убеждать" - бесполезно.

И себе - никакой пользы

И оппонент скорее всего тоже останется на своём.

Так зачем тратить время и усилия на это? А просто "убеждать" - бесполезно.И себе - никакой пользыИ оппонент скорее всего тоже останется на своём.Так зачем тратить время и усилия на это?

Бути Державним діячем - це не кожному дано.

Потрібне добре здоровья. 1. Вы неправы.2. Ваш пример конечно Правильный, но только не для Украины.(как раз на эту разницу в состоянии криминала, что управляет "властью", со всех сторон большой Украины и пытаюсь Вам показать). Именно поэтому молодым я рекомендую не заморачиваться - Куда глаза глядят(но подальше, где ... "их нет") и есть Люди, для знакомства с Жизнью и понимания Родины.3. Люди везде одинаковы - в Украине самые замечательные, но...- маэмо, що маэмо.Именно по этой причине Лукашенко - "Пример"(в экономике, борьбе с организованной преступностью, в борьбе с экономическими преступлениями,...- это не одноразовая "акция", а постоянный Сизифов труд, при чём быть всеми ненавидим - его не станет будут плакать), но... - кто платит тот и заказывает музыку.(Чисто внешнее влияние на Белорусь)Бути Державним діячем - це не кожному дано.Потрібне добре здоровья. Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 30 лис, 2020 12:22, всього редагувалось 1 раз. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8579 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лис, 2020 12:18 Re: Політичні дискусії Модеру.

Батенька, ну Вы конечно круто!

Даже языком Эзопа - удаляете под чистую. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8579 З нами з: 20.09.12 Подякував: 693 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6855685668576858 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор