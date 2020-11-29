Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из-за мест в Киевсовете Тимошенко рискует испортить отношения с Насировым
Результаты выборов в Киевсовет для Батькивщины стали, мягко говоря, неудовлетворительными и дело не только в кол-ве (не)полученных мандатов: некоторые из акционеров местной ячейки всерьез обеспокоены положением дел.
Среди обеспокоеных оказался и экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Всё дело в том, что по спискам Батькивщины в Киевсовет шла его жена Екатерина Глимбовская и она на 13 месте...а проходят 12. Насиров в жесткой форме потребовал прохождения жены у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. Она занялась этим вопросом лично.
На данный момент с подачи Тимошенко решается кто же именно уступит Глимбовской своё место. Основная кандидатура - Александра Кужель и по информации наших источников руководство партии уже попробовало принудить написать её самоотвод, тем более, что пользуясь своим многолетним стажем работы в партии Кужель не вносила денег для избирательной кампании. Но терять своё место просто так Кужель не хочет - её цена 100 тысяч долларов. Если Тимошенко не найдет на неё рычаги влияния в ближайшие дни значит придется платить. Возможно даже деньгами самого Насирова, которые тот "пожертвовал" за 13 место в списке для жены.
Единственная кто остаётся в плюсе - сама Глимбовская: она и место, скорее всего получит, и муж за неё горой и отец очень состоятельный человек. Так что, похоже, выбора у Тимошенко нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Kudrjavuy, я пришёл к выводу, что "убеждать население" - это "бороться с ветряными мельницами". Горбатых могила исправит
А пока будешь "бороться с ветряными мельницами" - так и твоя жизнь пройдёт. И каков результат? Ради кого-чего?
Поэтому нужно отставить в сторону этот "сизифов труд", заняться своей жизнью, и показывать-доказывать своим примером, что свой образ мысли и жизни более правильный.
А просто "убеждать" - бесполезно. И себе - никакой пользы И оппонент скорее всего тоже останется на своём. Так зачем тратить время и усилия на это?
Что же в таком случае является жизнью? Как не это ее наполнение мельницами) И борьбой, если ты донкихот.
Личный пример более эффективное средство, Вы правы.
А вот горбатых, когда завоют, достаточно мордочкой пихать в Их испражнение и приговаривать ~ а кто это сделал? кто? и любезно предложить веничек и совочек. Это часть воспитательной работы. пс. шкодники во всей красе ощутят всю прелесть ситуации собственной дупкой, скоро, в этом у меня сомнений нет. ппс. более того, считаю, такой выбор был необходим. Детскими болезнями надо переболеть в детстве. Полет нормальный.
freeze написав:Байден уже с небольшими переломами правой стопы, и это он еще не стал президентом. Думаю, что Камале теперь надо всегда быть в полной готовности. При всём уважении к достижениям жизни Байдена, все-равно удивляюсь - неужели в огромной и богатой талантами Америке не нашлось претендента от демократов чуток помоложе.
Как говаривал папаша Мюллер, "70 лет - возраст расцвета политика" Кстати, рыжий фрик от республиканцев ничем не лучше, разве что чуток помоложе. Массовый кризис жанра.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
bevzaalex написав:Что же в таком случае является жизнью? Как не это ее наполнение мельницами) И борьбой, если ты донкихот.
Личный пример более эффективное средство, Вы правы.
А вот горбатых, когда завоют, достаточно мордочкой пихать в Их испражнение и приговаривать ~ а кто это сделал? кто? и любезно предложить веничек и совочек. Это часть воспитательной работы. пс. шкодники во всей красе ощутят всю прелесть ситуации собственной дупкой, скоро, в этом у меня сомнений нет. ппс. более того, считаю, такой выбор был необходим. Детскими болезнями надо переболеть в детстве. Полет нормальный.
Великую силу имеет "Геббельсовщина"! При чём, с какой бы стороны она не лилась. Говорят, что если две недели человеку говорить, что он свинья - на третью он захрюкает. Увы, но Вы демонстрируете этот эффект на собственном примере.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.