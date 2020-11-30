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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6855685668576858

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:04

Чисто поржать :)

Из-за мест в Киевсовете Тимошенко рискует испортить отношения с Насировым

Результаты выборов в Киевсовет для Батькивщины стали, мягко говоря, неудовлетворительными и дело не только в кол-ве (не)полученных мандатов: некоторые из акционеров местной ячейки всерьез обеспокоены положением дел.

Среди обеспокоеных оказался и экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Всё дело в том, что по спискам Батькивщины в Киевсовет шла его жена Екатерина Глимбовская и она на 13 месте...а проходят 12. Насиров в жесткой форме потребовал прохождения жены у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. Она занялась этим вопросом лично.

На данный момент с подачи Тимошенко решается кто же именно уступит Глимбовской своё место. Основная кандидатура - Александра Кужель и по информации наших источников руководство партии уже попробовало принудить написать её самоотвод, тем более, что пользуясь своим многолетним стажем работы в партии Кужель не вносила денег для избирательной кампании. Но терять своё место просто так Кужель не хочет - её цена 100 тысяч долларов. Если Тимошенко не найдет на неё рычаги влияния в ближайшие дни значит придется платить. Возможно даже деньгами самого Насирова, которые тот "пожертвовал" за 13 место в списке для жены.

Единственная кто остаётся в плюсе - сама Глимбовская: она и место, скорее всего получит, и муж за неё горой и отец очень состоятельный человек. Так что, похоже, выбора у Тимошенко нет.

https://t.me/politics_hills/239
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 11:58

Kudrjavuy, я пришёл к выводу, что "убеждать население" - это "бороться с ветряными мельницами". Горбатых могила исправит

А пока будешь "бороться с ветряными мельницами" - так и твоя жизнь пройдёт. И каков результат? Ради кого-чего?

Поэтому нужно отставить в сторону этот "сизифов труд", заняться своей жизнью, и показывать-доказывать своим примером, что свой образ мысли и жизни более правильный.

А просто "убеждать" - бесполезно.
И себе - никакой пользы
И оппонент скорее всего тоже останется на своём.
Так зачем тратить время и усилия на это?
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:16

Этой зимой нас будут развлекать клоуны на коньках:
https://censor.net/ru/photo_news/323400 ... toreportaj
Жаль фотки не ложатся.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:17

  Вкладчик1234 написав:Kudrjavuy, я пришёл к выводу, что "убеждать население" - это "бороться с ветряными мельницами". Горбатых могила исправит

А пока будешь "бороться с ветряными мельницами" - так и твоя жизнь пройдёт. И каков результат? Ради кого-чего?

Поэтому нужно отставить в сторону этот "сизифов труд", заняться своей жизнью, и показывать-доказывать своим примером, что свой образ мысли и жизни более правильный.

А просто "убеждать" - бесполезно.
И себе - никакой пользы
И оппонент скорее всего тоже останется на своём.
Так зачем тратить время и усилия на это?

Что же в таком случае является жизнью?
Как не это ее наполнение мельницами)
И борьбой, если ты донкихот.

Личный пример более эффективное средство, Вы правы.

А вот горбатых, когда завоют, достаточно мордочкой пихать в Их испражнение и приговаривать
~ а кто это сделал? кто?
и любезно предложить веничек и совочек.
Это часть воспитательной работы.
пс. шкодники во всей красе ощутят всю прелесть ситуации собственной дупкой, скоро, в этом у меня сомнений нет.
ппс. более того, считаю, такой выбор был необходим. Детскими болезнями надо переболеть в детстве. Полет нормальный.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:20

  freeze написав:Байден уже с небольшими переломами правой стопы, и это он еще не стал президентом.
Думаю, что Камале теперь надо всегда быть в полной готовности.
При всём уважении к достижениям жизни Байдена, все-равно удивляюсь - неужели в огромной и богатой талантами Америке не нашлось претендента от демократов чуток помоложе.

Как говаривал папаша Мюллер, "70 лет - возраст расцвета политика" :wink:
Кстати, рыжий фрик от республиканцев ничем не лучше, разве что чуток помоложе.
Массовый кризис жанра.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:00

Кратко. 2020-11-30

Кратко. 2020-11-30

1) Обострение на Донбассе: диверсанты боевиков пытались заминировать позиции ВСУ российскими минами (фоторепортаж)
Пророссийские боевики на Донбассе в воскресенье в очередной раз нарушили установленное перемирие - вражеские диверсанты пытались подойти к украинским позициям для их минирования

2) В 2003 году Лавров подписывал от России декларацию ООН о Голодоморе: документ
Россия в 2003 году присоединилась к первой в истории совместной декларации государств-членов ООН о Голодоморе. Документ опубликовала в Twitter миссия Украины в ООН.
Там отметили, что среди подписантов декларации – Сергей Лавров, тогдашний постпред РФ при ООН, сейчас глава МИД РФ

Архивы СССР. СБУ показала дело о расстреле за перепись населения после Голодомора
По данным ведомства, всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис: ожидался показатель в 35 млн жителей, однако перепись установила лишь 29 млн, на уровне 1926 года

3) В НСЗУ недовольны бюджетом 2021: не хватает средств на вакцинацию и лечение COVID-19
От "ковидных" доплат медикам тоже придется отказаться, предупреждают чиновники

Зато есть деньги, чтобы на 25% увеличить бюджет Верховной Раде и на 40% увеличить бюджет ОП

4) Корнем проблемы НАБУ является Сытник - Олег Татаров
По убеждению А. Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти

"Сытник - корень проблем": у Зеленского отреагировали на слова замглавы Офиса президента о НАБУ
В Офисе президента Украины заявили, что заявление заместителя главы ОП Олега Татарова, касающееся деятельности НАБУ, является его личным мнением и не отражает официальной позиции Владимира Зеленского
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 22:48

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