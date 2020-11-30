Из-за мест в Киевсовете Тимошенко рискует испортить отношения с Насировым



Результаты выборов в Киевсовет для Батькивщины стали, мягко говоря, неудовлетворительными и дело не только в кол-ве (не)полученных мандатов: некоторые из акционеров местной ячейки всерьез обеспокоены положением дел.



Среди обеспокоеных оказался и экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Всё дело в том, что по спискам Батькивщины в Киевсовет шла его жена Екатерина Глимбовская и она на 13 месте...а проходят 12. Насиров в жесткой форме потребовал прохождения жены у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. Она занялась этим вопросом лично.



На данный момент с подачи Тимошенко решается кто же именно уступит Глимбовской своё место. Основная кандидатура - Александра Кужель и по информации наших источников руководство партии уже попробовало принудить написать её самоотвод, тем более, что пользуясь своим многолетним стажем работы в партии Кужель не вносила денег для избирательной кампании. Но терять своё место просто так Кужель не хочет - её цена 100 тысяч долларов. Если Тимошенко не найдет на неё рычаги влияния в ближайшие дни значит придется платить. Возможно даже деньгами самого Насирова, которые тот "пожертвовал" за 13 место в списке для жены.



Единственная кто остаётся в плюсе - сама Глимбовская: она и место, скорее всего получит, и муж за неё горой и отец очень состоятельный человек. Так что, похоже, выбора у Тимошенко нет.