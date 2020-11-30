Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из-за мест в Киевсовете Тимошенко рискует испортить отношения с Насировым
Результаты выборов в Киевсовет для Батькивщины стали, мягко говоря, неудовлетворительными и дело не только в кол-ве (не)полученных мандатов: некоторые из акционеров местной ячейки всерьез обеспокоены положением дел.
Среди обеспокоеных оказался и экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров. Всё дело в том, что по спискам Батькивщины в Киевсовет шла его жена Екатерина Глимбовская и она на 13 месте...а проходят 12. Насиров в жесткой форме потребовал прохождения жены у лидера Батькивщины Юлии Тимошенко. Она занялась этим вопросом лично.
На данный момент с подачи Тимошенко решается кто же именно уступит Глимбовской своё место. Основная кандидатура - Александра Кужель и по информации наших источников руководство партии уже попробовало принудить написать её самоотвод, тем более, что пользуясь своим многолетним стажем работы в партии Кужель не вносила денег для избирательной кампании. Но терять своё место просто так Кужель не хочет - её цена 100 тысяч долларов. Если Тимошенко не найдет на неё рычаги влияния в ближайшие дни значит придется платить. Возможно даже деньгами самого Насирова, которые тот "пожертвовал" за 13 место в списке для жены.
Единственная кто остаётся в плюсе - сама Глимбовская: она и место, скорее всего получит, и муж за неё горой и отец очень состоятельный человек. Так что, похоже, выбора у Тимошенко нет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вкладчик1234 написав:Kudrjavuy, я пришёл к выводу, что "убеждать население" - это "бороться с ветряными мельницами". Горбатых могила исправит
А пока будешь "бороться с ветряными мельницами" - так и твоя жизнь пройдёт. И каков результат? Ради кого-чего?
Поэтому нужно отставить в сторону этот "сизифов труд", заняться своей жизнью, и показывать-доказывать своим примером, что свой образ мысли и жизни более правильный.
А просто "убеждать" - бесполезно. И себе - никакой пользы И оппонент скорее всего тоже останется на своём. Так зачем тратить время и усилия на это?
Что же в таком случае является жизнью? Как не это ее наполнение мельницами) И борьбой, если ты донкихот.
Личный пример более эффективное средство, Вы правы.
А вот горбатых, когда завоют, достаточно мордочкой пихать в Их испражнение и приговаривать ~ а кто это сделал? кто? и любезно предложить веничек и совочек. Это часть воспитательной работы. пс. шкодники во всей красе ощутят всю прелесть ситуации собственной дупкой, скоро, в этом у меня сомнений нет. ппс. более того, считаю, такой выбор был необходим. Детскими болезнями надо переболеть в детстве. Полет нормальный.
freeze написав:Байден уже с небольшими переломами правой стопы, и это он еще не стал президентом. Думаю, что Камале теперь надо всегда быть в полной готовности. При всём уважении к достижениям жизни Байдена, все-равно удивляюсь - неужели в огромной и богатой талантами Америке не нашлось претендента от демократов чуток помоложе.
Как говаривал папаша Мюллер, "70 лет - возраст расцвета политика" Кстати, рыжий фрик от республиканцев ничем не лучше, разве что чуток помоложе. Массовый кризис жанра.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+ И всех ковидиотов.
Россия в 2003 году присоединилась к первой в истории совместной декларации государств-членов ООН о Голодоморе. Документ опубликовала в Twitter миссия Украины в ООН. Там отметили, что среди подписантов декларации – Сергей Лавров, тогдашний постпред РФ при ООН, сейчас глава МИД РФ
"Галустяном" на камеру заявлено, что конституционный кризис спровоцирован "слугами", с целью снятия уголовной ответственности с организованного криминала.
Аллилуя!
73% избирателей в Ах... е!
Удалось найти фото тех, что верят в то, что равными людей сделала Конституция Украины, а не доктор Кольт. Которых ранее разводили, как кроликов.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 01 гру, 2020 02:05, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
30.11.2020 г. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html На этой неделе никакие результирующие заседания по бюджету невозможны. Большинство "депутатов" занято вырыванием кусков бюджета под личные (корпоративные) нужды. Денег на всех не хватает, потому любые попытки проголосовать обречены.
Доходы бюджета 2021 власть Зеленского планирует на уровне 1 трлн 92 млрд гривен. При этом 561 млрд. гривен (51,37%) они собираются получить от ВНУТРЕННИХ заимствований. Денег таких в стране просто нет. Осуществляться это будет путем вымывания золотовалютных запасов через ОВГЗ и скупкой этих бумажек банками с выдачей им рефинансирования от НБУ. ЗВЗ Украины уменьшаются уже с сентября месяца 2020 года. С таким бюджетом, под конец года, там останется не более 10-12% от нынешнего состояния.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.