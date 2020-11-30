Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.
Интересно, сразу запахло "чем то"... - Чей Вы говорили сайт? А посмотрим на маленькую новость, что прошла незамеченной:
Друзья, тут произошло небольшое случайное совпадение.
После того, как мы в суде обязали ГБР и ГПУ расследовать эпизод в отношении Порошенко и действующего Министра финансов Марченко, поручившегося за кредиты принадлежащего главному государственному и военному преступнику завода Кузня на Рыбальском, после целого ряда судебных санкций последнего месяца, фигурант заплатил государству ранее украденное и внезапно перечислил в бюджет долги, за которые ранее уже успел рассчитаться государственный бюджет.
Напомню, что сегодняшний Министр финансов, которого зачем-то взяла на работу правящая власть, ранее был членом команды Порошенко и при нем отвечал за гарантии правительства за кредиты завода Порошенко, а сегодня, вновь работая в этом министерстве, эти же кредиты погашал для него из уже текущего бюджета прямо в период эпидемии.
Под давлением фактов и следственных действий, завод фигуранта на днях отдал деньги государству.
Думаю, этот результат немного лучше, чем дешевый пафос НАБУ и количество возвращённых в этом году в бюджет от его деятельности средств.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.