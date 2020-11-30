RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6856685768586859

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:18

01.12.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
По соcтоянию на 25.11.2020 г. неоплаченные Казначейством финансовые обязательства составляют 14.066 млрд. гривен. Из них по защищенным статьям - 6.211 млрд. гривен.


Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.

Интересно, сразу запахло "чем то"... - Чей Вы говорили сайт?
А посмотрим на маленькую новость, что прошла незамеченной:
Порошенко начал отдавать долги Украине
Понедельник, 30/11/2020
https://news24ua.com/poroshenko-nachal- ... gi-ukraine
Андрей Портнов

Друзья, тут произошло небольшое случайное совпадение.

После того, как мы в суде обязали ГБР и ГПУ расследовать эпизод в отношении Порошенко и действующего Министра финансов Марченко, поручившегося за кредиты принадлежащего главному государственному и военному преступнику завода Кузня на Рыбальском, после целого ряда судебных санкций последнего месяца, фигурант заплатил государству ранее украденное и внезапно перечислил в бюджет долги, за которые ранее уже успел рассчитаться государственный бюджет.

Напомню, что сегодняшний Министр финансов, которого зачем-то взяла на работу правящая власть, ранее был членом команды Порошенко и при нем отвечал за гарантии правительства за кредиты завода Порошенко, а сегодня, вновь работая в этом министерстве, эти же кредиты погашал для него из уже текущего бюджета прямо в период эпидемии.

Под давлением фактов и следственных действий, завод фигуранта на днях отдал деньги государству.

Думаю, этот результат немного лучше, чем дешевый пафос НАБУ и количество возвращённых в этом году в бюджет от его деятельности средств.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8588
З нами з: 20.09.12
Подякував: 693 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6856685768586859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21331)
01.12.2020 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.