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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6856685768586859

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:18

01.12.2020 г.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
По соcтоянию на 25.11.2020 г. неоплаченные Казначейством финансовые обязательства составляют 14.066 млрд. гривен. Из них по защищенным статьям - 6.211 млрд. гривен.


Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.

Интересно, сразу запахло "чем то"... - Чей Вы говорили сайт?
А посмотрим на маленькую новость, что прошла незамеченной:
Порошенко начал отдавать долги Украине
Понедельник, 30/11/2020
https://news24ua.com/poroshenko-nachal- ... gi-ukraine
Андрей Портнов

Друзья, тут произошло небольшое случайное совпадение.

После того, как мы в суде обязали ГБР и ГПУ расследовать эпизод в отношении Порошенко и действующего Министра финансов Марченко, поручившегося за кредиты принадлежащего главному государственному и военному преступнику завода Кузня на Рыбальском, после целого ряда судебных санкций последнего месяца, фигурант заплатил государству ранее украденное и внезапно перечислил в бюджет долги, за которые ранее уже успел рассчитаться государственный бюджет.

Напомню, что сегодняшний Министр финансов, которого зачем-то взяла на работу правящая власть, ранее был членом команды Порошенко и при нем отвечал за гарантии правительства за кредиты завода Порошенко, а сегодня, вновь работая в этом министерстве, эти же кредиты погашал для него из уже текущего бюджета прямо в период эпидемии.

Под давлением фактов и следственных действий, завод фигуранта на днях отдал деньги государству.

Думаю, этот результат немного лучше, чем дешевый пафос НАБУ и количество возвращённых в этом году в бюджет от его деятельности средств.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:59

01.12.20 15:18
И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого началаГлава оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что в Украине не осталось боеприпасной отрасли, поэтому ее надо создавать с начала.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Фоменко заявил в интервью "РБК-Украина".
https://censor.net/ru/news/3234305/io_g ... sozdavat_s
"К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах", - отметил Фоменко.

По его словам, в рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов мелкого калибра нет.

"Кроме того, происходят учения и есть необходимость в пополнении складских запасов. Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал", - добавил Фоменко.

Опана!
А где Обама, с чьей подачи уничтожен ДЗРХИ(или последнее его название ДКЗРХИ) - он разрешил?
Или денег на восстановление дал?
Самого высокотехнологичного Предприятия, которых и в США не было.
С другой стороны, за чем банановому Государству технологии и производства - у амеров купят, или китайцев - те продадут любое, только плати деньги.
А деньги можно на пианинке настучать - вперёд.
- Так кто продал Украину?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:13

Kudrjavuy
Портянка воет известно чего, только тебе следовало бы знать, что "кузня на рыбальском" отношения к Порошенко давно не имеет, юридическое лицо бравшее кредиты принадлежит со всеми активами и пассивами другому владельцу месте со всеми обязательствами.
komp
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