Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Паралич власти, бессистемность работы правительства, не эффективность парламента не может продолжаться бесконечно. Президент должен перестать прятаться за спины своих марионеток и взять всю полноту власти и ответственность за страну на себя. Необходимо введение "надзвичайного стану", формирование команды управленцев, предоставление ей гарантий невмешательства с постановкой четких задач и графика выполнения. Необходимо привлечь специалистов имеющих опыт кризисного управления и способных восстановить международное кредитование в сжатые сроки.
Интересно, сразу запахло "чем то"... - Чей Вы говорили сайт? А посмотрим на маленькую новость, что прошла незамеченной:
Друзья, тут произошло небольшое случайное совпадение.
После того, как мы в суде обязали ГБР и ГПУ расследовать эпизод в отношении Порошенко и действующего Министра финансов Марченко, поручившегося за кредиты принадлежащего главному государственному и военному преступнику завода Кузня на Рыбальском, после целого ряда судебных санкций последнего месяца, фигурант заплатил государству ранее украденное и внезапно перечислил в бюджет долги, за которые ранее уже успел рассчитаться государственный бюджет.
Напомню, что сегодняшний Министр финансов, которого зачем-то взяла на работу правящая власть, ранее был членом команды Порошенко и при нем отвечал за гарантии правительства за кредиты завода Порошенко, а сегодня, вновь работая в этом министерстве, эти же кредиты погашал для него из уже текущего бюджета прямо в период эпидемии.
Под давлением фактов и следственных действий, завод фигуранта на днях отдал деньги государству.
Думаю, этот результат немного лучше, чем дешевый пафос НАБУ и количество возвращённых в этом году в бюджет от его деятельности средств.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
01.12.20 15:18 И.о. главы "Укроборонпрома" Фоменко заявил о провале с производством боеприпасов: Отрасль надо создавать с самого началаГлава оборонного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко заявил, что в Украине не осталось боеприпасной отрасли, поэтому ее надо создавать с начала. Как передает Цензор.НЕТ, об этом Фоменко заявил в интервью "РБК-Украина". https://censor.net/ru/news/3234305/io_g ... sozdavat_s "К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах", - отметил Фоменко.
По его словам, в рамках предприятий "Укроборонпрома" проектов по производству боеприпасов мелкого калибра нет.
"Кроме того, происходят учения и есть необходимость в пополнении складских запасов. Поэтому, все что могут производить в Украине, надо делать, ведь у нас высокий и производственный, и научно-технический потенциал", - добавил Фоменко.
Опана! А где Обама, с чьей подачи уничтожен ДЗРХИ(или последнее его название ДКЗРХИ) - он разрешил? Или денег на восстановление дал? Самого высокотехнологичного Предприятия, которых и в США не было. С другой стороны, за чем банановому Государству технологии и производства - у амеров купят, или китайцев - те продадут любое, только плати деньги. А деньги можно на пианинке настучать - вперёд. - Так кто продал Украину?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Портянка воет известно чего, только тебе следовало бы знать, что "кузня на рыбальском" отношения к Порошенко давно не имеет, юридическое лицо бравшее кредиты принадлежит со всеми активами и пассивами другому владельцу месте со всеми обязательствами.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова заявила, что физические лица-предприниматели (ФЛП), которые не уплатили в бюджет 8 тысяч гривень налогов в год, не имеют право на помощь от государства для бизнеса на период пандемии
Работал начальником отдела Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины по Донецкой области.[1][6]
Активный участник «Русской весны» 2014 и войны в Донбассе[1]. Командир бригады «Восток» ополчения ДНР с мая по ноябрь 2014 года[1]. С 13 ноября 2014 года по 13 марта 2015 года — секретарь Совета безопасности ДНР[1]
Человек, призванный защищать сувернитет Украины, не выполнил своих прямых обязанностей и перешёл на сторону боевиков.
<sarcasm> Но многие уверены, что стоило бы отдать приказ, как Ходаковский стал бы на защиту сувернитета Украины. Но Ходаковский получил приказ с другой стороны </sarcasm>
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой