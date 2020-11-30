Понедельник, 30/11/2020Андрей ПортновДрузья, тут произошло небольшое случайное совпадение.После того, как мы в суде обязали ГБР и ГПУ расследовать эпизод в отношении Порошенко и действующего Министра финансов Марченко, поручившегося за кредиты принадлежащего главному государственному и военному преступнику завода Кузня на Рыбальском, после целого ряда судебных санкций последнего месяца, фигурант заплатил государству ранее украденное и внезапно перечислил в бюджет долги, за которые ранее уже успел рассчитаться государственный бюджет.Напомню, что сегодняшний Министр финансов, которого зачем-то взяла на работу правящая власть, ранее был членом команды Порошенко и при нем отвечал за гарантии правительства за кредиты завода Порошенко, а сегодня, вновь работая в этом министерстве, эти же кредиты погашал для него из уже текущего бюджета прямо в период эпидемии.Под давлением фактов и следственных действий, завод фигуранта на днях отдал деньги государству.Думаю, этот результат немного лучше, чем дешевый пафос НАБУ и количество возвращённых в этом году в бюджет от его деятельности средств.