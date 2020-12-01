Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 02 гру, 2020 16:39
unicdima
, може допишете Тарасове недописане.
ЮРОДИВИЙ
Во дні фельдфебеля-царя Капрал Гаврилович Безрукий Та унтер п’яний Долгорукий Украйну правили. Добра Таки чимало натворили, Чимало люду оголили Оці сатрапи-ундіра. А надто стрижений Гаврилич З своїм єфрейтором малим, Та жвавим, на лихо лихим, До того люд домуштровали, Що сам фельдфебель дивувались І маршировкою, і всім... І «благосклонні пребивали Всегда к єфрейторам своїм». А ми дивились та мовчали, Та мовчки чухали чуби. Німії, подлії раби! Підніжки царськії, лакеї Капрала п’яного! Не вам, Не вам, в мережаній лівреї, Донощики і фарисеї, За правду пресвятую стать І за свободу! Розпинать, А не любить ви вчились брата! О роде суєтний, проклятий, Коли ти видохнеш? Коли Ми діждемося Вашингтона З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись. Не сотні вас, а міліони /260/ Полян, дулебів і древлян Гаврилич гнув во время оно. А вас, моїх святих киян, І ваших чепурних киянок Оддав своїм профосам п’яним У наймички сатрап-капрал. Вам і байдуже. А меж вами Найшовсь-таки якийсь проява, Якийсь дурний оригінал, Що в морду затопив капрала, Та ще й у церкві, і пропало, Як на собаці. Так-то, так! Найшовсь-таки один козак, Із міліона свинопасів Що царство все оголосив — Сатрапа в морду затопив. А ви — юродиві — тим часом, Поки нездужає капрал, Ви огласили юродивим Святого лицаря. А бивий Фельдфебель ваш, Сарданапал, Послав на каторгу святого, А до побитого старого Сатрапа «навсегда оставсь Преблагосклонним». Більш нічого Не викроїлось, і драму Глухими, темними задами На смітник винесли, а я... О зоре ясная моя! Ведеш мене з тюрми, з неволі, Якраз на смітничок Миколи, І світиш, і гориш над ним Огнем невидимим, святим, Животворящим, а із гною Встають стовпом передо мною Його безбожнії діла... Безбожний царю! Творче зла! Правди гонителю жестокий! Чого накоїв на землі? А ти, Всевидящеє око! Чи Ти дивилося звисока, /260/ Як сотнями в кайданах гнали В Сибір невольників святих, Як мордовали, розпинали І вішали?.. А Ти не знало? І Ти дивилося на них І не осліпло! Око, око! Не дуже бачиш Ти глибоко! Ти спиш в кіоті, а царі... Та цур їм, тим царям поганим! Нехай верзуться їм кайдани, А я полину на Сибір, Аж за Байкал; загляну в гори, В вертепи темнії і в нори, Без дна глибокії, і вас — Споборники святої волі — Із тьми, із смрада, із неволі Царям і людям напоказ На світ вас виведу надалі Рядами довгими в кайданах... ...
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bevzaalex
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Додано: Сер 02 гру, 2020 17:02
Ітогі подвєдьом. 2020-12-02
1) Война на Донбассе: российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Катериновки и Попасной
Провокационные вражеские обстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали
2) МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за исполнения иностранного гимна закарпатскими депутатами
Руководитель МИД Украины Кулеба призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях
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На фоне очередного дипломатического скандала в паре Украина–Венгрия венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто просит направить миссию ОБСЕ в Закарпатье
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По мнению нардепа Ольги Совгири, для топ-чиновников является "очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы"
Они специально де*** подбирали в депутаты, шо ли ?
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"По всем упомянутым лицам во время их квалификационного оценивания Общественный совет добропорядочности утвердил
заключение об их несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики", – сказано в заявлении 7) Горсовет Харькова разрешил себе провести первую сессию без Керенеса
Харьковский горосвет VII созыва принял новый регламент своей работы, который позволит провести первую сессию горосвета нового созыва без отсутствующего мэра города Геннадия Кернеса
Кернес будет руководить городом не приходя в сознание.
Но ведь харьковчане сами за него проголосовали
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"секс-вечеринка", большинство из участников которой были мужчинами ... Правящая венгерская партия Фидес, которую возглавляет премьер Виктор Орбан, известна своим критическим отношением к правам ЛГБТ
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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