ЮРОДИВИЙ







Во дні фельдфебеля-царя



Капрал Гаврилович Безрукий



Та унтер п’яний Долгорукий



Украйну правили. Добра



Таки чимало натворили,



Чимало люду оголили



Оці сатрапи-ундіра.



А надто стрижений Гаврилич



З своїм єфрейтором малим,



Та жвавим, на лихо лихим,



До того люд домуштровали,



Що сам фельдфебель дивувались



І маршировкою, і всім...



І «благосклонні пребивали



Всегда к єфрейторам своїм».



А ми дивились та мовчали,



Та мовчки чухали чуби.



Німії, подлії раби!



Підніжки царськії, лакеї



Капрала п’яного! Не вам,



Не вам, в мережаній лівреї,



Донощики і фарисеї,



За правду пресвятую стать



І за свободу! Розпинать,



А не любить ви вчились брата!



О роде суєтний, проклятий,



Коли ти видохнеш? Коли



Ми діждемося Вашингтона



З новим і праведним законом?



А діждемось-таки колись.





Не сотні вас, а міліони



Полян, дулебів і древлян /260/



Гаврилич гнув во время оно.



А вас, моїх святих киян,



І ваших чепурних киянок



Оддав своїм профосам п’яним



У наймички сатрап-капрал.



Вам і байдуже. А меж вами



Найшовсь-таки якийсь проява,



Якийсь дурний оригінал ,



Що в морду затопив капрала,



Та ще й у церкві, і пропало,



Як на собаці.



Так-то, так!



Найшовсь-таки один козак



Із міліона свинопасів ,



Що царство все оголосив —



Сатрапа в морду затопив.



А ви — юродиві — тим часом,



Поки нездужає капрал,



Ви огласили юродивим



Святого лицаря . А бивий



Фельдфебель ваш, Сарданапал,



Послав на каторгу святого,



А до побитого старого



Сатрапа «навсегда оставсь



Преблагосклонним».





Більш нічого



Не викроїлось, і драму



Глухими, темними задами



На смітник винесли, а я...



О зоре ясная моя!



Ведеш мене з тюрми, з неволі,



Якраз на смітничок Миколи,



І світиш, і гориш над ним



Огнем невидимим, святим,



Животворящим, а із гною



Встають стовпом передо мною



Його безбожнії діла...



Безбожний царю! Творче зла!



Правди гонителю жестокий!



Чого накоїв на землі?





А ти, Всевидящеє око!



Чи Ти дивилося звисока, /260/



Як сотнями в кайданах гнали



В Сибір невольників святих,



Як мордовали, розпинали



І вішали?.. А Ти не знало?



І Ти дивилося на них



І не осліпло! Око, око!



Не дуже бачиш Ти глибоко!



Ти спиш в кіоті, а царі...



Та цур їм, тим царям поганим!



Нехай верзуться їм кайдани,



А я полину на Сибір,



Аж за Байкал; загляну в гори,



В вертепи темнії і в нори,



Без дна глибокії, і вас —



Споборники святої волі —



Із тьми, із смрада, із неволі



Царям і людям напоказ



На світ вас виведу надалі



Рядами довгими в кайданах...





