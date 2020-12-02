RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6857685868596860

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:02

Ітогі подвєдьом. 2020-12-02

Ітогі подвєдьом. 2020-12-02

1) Война на Донбассе: российские оккупанты обстреляли украинские позиции возле Катериновки и Попасной
Провокационные вражеские обстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали

2) МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за исполнения иностранного гимна закарпатскими депутатами
Руководитель МИД Украины Кулеба призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях

Обыски у венгров Закарпатья. Сийярто "оскорблен" и просит ОБСЕ направить туда наблюдателей
На фоне очередного дипломатического скандала в паре Украина–Венгрия венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто просит направить миссию ОБСЕ в Закарпатье

3) Самый высокий рейтинг доверия у Зеленского, за ним идут Кличко и Гройсман – опрос Рейтинга
Зеленскому доверяют 44% (в середине ноября 46%), не доверяют 53% (51%);
– мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют 54%;

4) Отказ от уголовной ответственности за недостоверное декларирование в "Слуге народа" объяснили "большей эффективностью"
По мнению нардепа Ольги Совгири, для топ-чиновников является "очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы"

Они специально де*** подбирали в депутаты, шо ли ?

5) Больше половины украинцев готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19 - опрос
55% украинцев готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет бесплатной, 40% - не готовы

Почти 60% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники — опрос
58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, в то же время 40% - против этого

Большинство украинцев не довольны работой Зеленского по борьбе с COVID-19 – опрос
62% опрошенных граждан Украины не удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, и только 34% – довольны

6) "Вы в двух шагах от уголовного дела". Зеленского просят не повторять ошибку Порошенко
"По всем упомянутым лицам во время их квалификационного оценивания Общественный совет добропорядочности утвердил заключение об их несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики", – сказано в заявлении

7) Горсовет Харькова разрешил себе провести первую сессию без Керенеса
Харьковский горосвет VII созыва принял новый регламент своей работы, который позволит провести первую сессию горосвета нового созыва без отсутствующего мэра города Геннадия Кернеса

Кернес будет руководить городом не приходя в сознание.
Но ведь харьковчане сами за него проголосовали

8) Члена консервативной венгерской партии задержали на секс-вечеринке с наркотиками – СМИ
СМИ пишут, что это была "секс-вечеринка", большинство из участников которой были мужчинами
...
Правящая венгерская партия Фидес, которую возглавляет премьер Виктор Орбан, известна своим критическим отношением к правам ЛГБТ

Как это знакомо. На словах против ЛГБТ, а по факту - сам не той ориентации
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 31.08.09
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:09

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1814
З нами з: 08.09.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6857685868596860
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.