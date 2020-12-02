1)
Провокационные вражеские обстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому ответный огонь они не открывали
2)
Руководитель МИД Украины Кулеба призвал венгерскую сторону избегать шагов и заявлений, которые создают деструктивное напряжение в украинско-венгерских отношениях
На фоне очередного дипломатического скандала в паре Украина–Венгрия венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто просит направить миссию ОБСЕ в Закарпатье
3)
– Зеленскому доверяют 44% (в середине ноября 46%), не доверяют 53% (51%);
– мэру Киева Виталию Кличко доверяют 33%, не доверяют 54%;
4)
По мнению нардепа Ольги Совгири, для топ-чиновников является "очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы"
Они специально де*** подбирали в депутаты, шо ли ?
5)
55% украинцев готовы сделать прививку от COVID-19, если вакцина будет бесплатной, 40% - не готовы
58% украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники, в то же время 40% - против этого
62% опрошенных граждан Украины не удовлетворены деятельностью президента Владимира Зеленского в борьбе с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, и только 34% – довольны
6)
"По всем упомянутым лицам во время их квалификационного оценивания Общественный совет добропорядочности утвердил заключение об их несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики", – сказано в заявлении
7)
Харьковский горосвет VII созыва принял новый регламент своей работы, который позволит провести первую сессию горосвета нового созыва без отсутствующего мэра города Геннадия Кернеса
Кернес будет руководить городом не приходя в сознание.
Но ведь харьковчане сами за него проголосовали
8)
СМИ пишут, что это была "секс-вечеринка", большинство из участников которой были мужчинами
...
Правящая венгерская партия Фидес, которую возглавляет премьер Виктор Орбан, известна своим критическим отношением к правам ЛГБТ
Как это знакомо. На словах против ЛГБТ, а по факту - сам не той ориентации