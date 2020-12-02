Додано: Чет 03 гру, 2020 17:52

Представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя признал, что война на Донбассе – это не внутренний конфликт в Украине, а "политический" конфликт между РФ и Украиной

Россия пытается легитимизировать свои марионеточные образования "Л/ДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения очередного псевдо-референдума

Россия пыталась исказить реалии о войне на Донбассе, инициировав неформальную встречу членов Совбеза ООН "по Украине с участием ЛНР и ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации). Об этом говорится в заявлении Великобритании, США и Эстонии (членов СБ ООН)

Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны

В НАТО назвали дипломатический скандал между Украиной и Венгрией двусторонним спором и выразили надежду, что стороны смогут его разрешить

В заявлении послов подчеркивается, что ответственность за неправдивые и неподанные имущественные декларации должна эффективно сдерживать коррупцию и не должна быть ослаблена.



Эффективность НАБУ должна быть защищена законодательными изменениями до 16 декабря, говорится в заявлении

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром"

По словам Гусева, вместо концерна будут созданы холдинговые компании

Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году

За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса

Ітогі подвєдьом. 2020-12-03Ну надо же, кто бы мог подумать. Нам же 6 лет задвигают тему "внутреннего конфликта", а по сути - конфликт РФ и УкраиныЭто будет эпический мегараспил. Воровать будут, как в последний разЭто не при "барыгах", это пришли честные