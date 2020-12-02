Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Россия пытается легитимизировать свои марионеточные образования "Л/ДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения очередного псевдо-референдума
Россия пыталась исказить реалии о войне на Донбассе, инициировав неформальную встречу членов Совбеза ООН "по Украине с участием ЛНР и ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации). Об этом говорится в заявлении Великобритании, США и Эстонии (членов СБ ООН)
Сегодня, 2 декабря, НАБУ выступило с резкой критикой против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она сорвала задержание замглавы Офиса президента Олега Татарова в рамках дела о махинациях с корпорацией Укрбуд
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. НАБУ заявило, что Венедиктова "тайно и без оснований" сменила процессуальных руководителей дела Укрбуда. В связи с этим детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли вручить подозрение в даче взятки судебному эксперту за фальсификацию экспертизы
Ее позже опубликовала пресс-служба НАБУ. В частности, там фигурирует экс-глава правового департамента Укрбуда, а ныне – замглавы Офиса президента Олег Татаров
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Информация о подозрении Татарову появилась вчера. Журналист Бутусов в Facebook сообщил, что Микитась "дал сенсационные показания в НАБУ", как Татаров якобы подкупил Дубоноса. 27 ноября НАБУ и САП обратились в суд за санкцией на задержание Татарова, однако дело попало на рассмотрение к судье Сергею Мойсаку, который, по словам Бутусова, ранее помогал Татарову. Именно поэтому произошла утечка информации в Офис президента, пишет журналист.
Задержание Татарова планировалось 2 декабря утром. Однако из-за действий Венедиктовой – сорвалось. "Вчера вечером (1 декабря. – Ред.) в ОП Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП принял решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик", – заявил Бутусов.
Коррупционера Татарова защищают на самом высоком уровне. На уровне Зеленского. Ведь Венедиктова уже на 200% человек Зеленского
"Для меня все, кто возглавлял при Порошенко, тоже уже старая власть. И там были опытные люди, и в те годы были. Главное, чтобы человек был честным. Мне кажется, чтобы поменять нашу страну, моральная сторона - самая главная"
До 24 декабря Максим Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ ... Высший антикоррупционный суд выпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Максима Микитася
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой