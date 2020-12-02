Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Россия пытается легитимизировать свои марионеточные образования "Л/ДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения очередного псевдо-референдума
Россия пыталась исказить реалии о войне на Донбассе, инициировав неформальную встречу членов Совбеза ООН "по Украине с участием ЛНР и ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации). Об этом говорится в заявлении Великобритании, США и Эстонии (членов СБ ООН)
Сегодня, 2 декабря, НАБУ выступило с резкой критикой против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она сорвала задержание замглавы Офиса президента Олега Татарова в рамках дела о махинациях с корпорацией Укрбуд
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. НАБУ заявило, что Венедиктова "тайно и без оснований" сменила процессуальных руководителей дела Укрбуда. В связи с этим детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли вручить подозрение в даче взятки судебному эксперту за фальсификацию экспертизы
Ее позже опубликовала пресс-служба НАБУ. В частности, там фигурирует экс-глава правового департамента Укрбуда, а ныне – замглавы Офиса президента Олег Татаров
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Информация о подозрении Татарову появилась вчера. Журналист Бутусов в Facebook сообщил, что Микитась "дал сенсационные показания в НАБУ", как Татаров якобы подкупил Дубоноса. 27 ноября НАБУ и САП обратились в суд за санкцией на задержание Татарова, однако дело попало на рассмотрение к судье Сергею Мойсаку, который, по словам Бутусова, ранее помогал Татарову. Именно поэтому произошла утечка информации в Офис президента, пишет журналист.
Задержание Татарова планировалось 2 декабря утром. Однако из-за действий Венедиктовой – сорвалось. "Вчера вечером (1 декабря. – Ред.) в ОП Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП принял решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик", – заявил Бутусов.
Коррупционера Татарова защищают на самом высоком уровне. На уровне Зеленского. Ведь Венедиктова уже на 200% человек Зеленского
"Для меня все, кто возглавлял при Порошенко, тоже уже старая власть. И там были опытные люди, и в те годы были. Главное, чтобы человек был честным. Мне кажется, чтобы поменять нашу страну, моральная сторона - самая главная"
До 24 декабря Максим Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ ... Высший антикоррупционный суд выпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Максима Микитася
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) участникам дважды предлагалось выступить на русском языке. Типа, если вам удобно, то пожалста, тут все поймут. Из 68-ми присутствующих ни один чел не захотел говорить на москальській мові. Все доклады и все обсуждения велись исключительно на английском. Напрашиваются выводы: 1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем; 2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые; 3) РФ превращается в изгоя.
fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) участникам дважды предлагалось выступить на русском языке. Типа, если вам удобно, то пожалста, тут все поймут. Из 68-ми присутствующих ни один чел не захотел говорить на москальській мові. Все доклады и все обсуждения велись исключительно на английском. Напрашиваются выводы: 1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем; 2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые; 3) РФ превращается в изгоя.
При этом: Парламент Молдови 3 грудня у першому читанні схвалив проєкт про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування та проголосував за поправки, які створюють можливість для повернення російських інформаційних і аналітичних програм https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7117261/
Наши все принципиальны тоже только на камеру, при этом как только она выключается (или они думают, что выключается), переходят на русский
PS: та посмотрите даже на главных порохоботов ветки! Оба - русскоязычные. Про армовир втирают, но самим напрягаться и переводить с родного на государственный - облом
fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) участникам дважды предлагалось выступить на русском языке. Типа, если вам удобно, то пожалста, тут все поймут. Из 68-ми присутствующих ни один чел не захотел говорить на москальській мові. Все доклады и все обсуждения велись исключительно на английском. Напрашиваются выводы: 1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем; 2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые; 3) РФ превращается в изгоя.
У людей прорезалось чувство собственного и национального достоинства. Никто не хочет ассоциировать себя с языком и нацией, которую во всем мире презирают и называют русскими свиньями. Физкультпривет и риспект всем участникам меропрития. Русский - ниже обезъяны. Смерть москалям!
fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) участникам дважды предлагалось выступить на русском языке. Типа, если вам удобно, то пожалста, тут все поймут. Из 68-ми присутствующих ни один чел не захотел говорить на москальській мові. Все доклады и все обсуждения велись исключительно на английском. Напрашиваются выводы: 1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем; 2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые; 3) РФ превращается в изгоя.
это лишь говорит о том, что делегаты не владеют ни одним из языков ЕС...
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...