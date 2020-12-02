Додано: Чет 03 гру, 2020 18:04

Сегодня, 2 декабря, НАБУ выступило с резкой критикой против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она сорвала задержание замглавы Офиса президента Олега Татарова в рамках дела о махинациях с корпорацией Укрбуд

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. НАБУ заявило, что Венедиктова "тайно и без оснований" сменила процессуальных руководителей дела Укрбуда. В связи с этим детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли вручить подозрение в даче взятки судебному эксперту за фальсификацию экспертизы

Ее позже опубликовала пресс-служба НАБУ. В частности, там фигурирует экс-глава правового департамента Укрбуда, а ныне – замглавы Офиса президента Олег Татаров

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Информация о подозрении Татарову появилась вчера. Журналист Бутусов в Facebook сообщил, что Микитась "дал сенсационные показания в НАБУ", как Татаров якобы подкупил Дубоноса. 27 ноября НАБУ и САП обратились в суд за санкцией на задержание Татарова, однако дело попало на рассмотрение к судье Сергею Мойсаку, который, по словам Бутусова, ранее помогал Татарову. Именно поэтому произошла утечка информации в Офис президента, пишет журналист.

Задержание Татарова планировалось 2 декабря утром. Однако из-за действий Венедиктовой – сорвалось. "Вчера вечером (1 декабря. – Ред.) в ОП Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП принял решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик", – заявил Бутусов.

"Для меня все, кто возглавлял при Порошенко, тоже уже старая власть. И там были опытные люди, и в те годы были. Главное, чтобы человек был честным. Мне кажется, чтобы поменять нашу страну, моральная сторона - самая главная"

До 24 декабря Максим Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ

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Высший антикоррупционный суд выпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Максима Микитася

Коррупционера Татарова защищают на самом высоком уровне. На уровне Зеленского.Ведь Венедиктова уже на 200% человек ЗеленскогоРукаЛицо