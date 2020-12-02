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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6858685968606861>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 11:09

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 14:43

Re: Політичні дискусії

Министерство обороны Азербайджана объявило о 2 тыс. 783 погибших военнослужащих в войне в Карабахе, которая началась 27 сентября. Еще более 100 военных пропали без вести.

Еще 1 тыс. 245 азербайджанских военных находятся на лечении, по сообщению МО страны.

В течение всей войны азербайджанское военное ведомство не раскрывало число потерь в Карабахе. Генпрокуратура Азербайджана сообщала о жертвах среди мирного населения.

Армянские силы потеряли 2718 человек, по последним данным минздрава Армении. Опознание тел продолжается в обеих странах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 17:52

Ітогі подвєдьом. 2020-12-03

Ітогі подвєдьом. 2020-12-03

1) Оккупанты на Донбассе стреляли из АГС и применяли запрещенные мины

2) Постпред РФ в ООН признал, что война на Донбассе – это "не внутренний конфликт в Украине"
Представитель Российской Федерации в ООН Василий Небензя признал, что война на Донбассе – это не внутренний конфликт в Украине, а "политический" конфликт между РФ и Украиной

Ну надо же, кто бы мог подумать. Нам же 6 лет задвигают тему "внутреннего конфликта", а по сути - конфликт РФ и Украины

Россия может признать "ДНР" и "ЛНР" "независимыми республиками" – украинская делегация в ТКГ
Россия пытается легитимизировать свои марионеточные образования "Л/ДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения очередного псевдо-референдума

Донбасс | "РФ хочет исказить реалии". В СБ ООН ответили на попытку России легитимизировать боевиков
Россия пыталась исказить реалии о войне на Донбассе, инициировав неформальную встречу членов Совбеза ООН "по Украине с участием ЛНР и ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации). Об этом говорится в заявлении Великобритании, США и Эстонии (членов СБ ООН)

3) Евродепутаты от Венгрии увидели "гражданскую войну" на Закарпатье
Украинская власть создает на Закарпатье ситуацию гражданской войны

"Это двусторонняя проблема". Генсек НАТО не поддержал Венгрию в скандале с Украиной
В НАТО назвали дипломатический скандал между Украиной и Венгрией двусторонним спором и выразили надежду, что стороны смогут его разрешить

4) Послы G7 Раде: Ответственность за ложь в декларациях не должна быть ослаблена
В заявлении послов подчеркивается, что ответственность за неправдивые и неподанные имущественные декларации должна эффективно сдерживать коррупцию и не должна быть ослаблена.

Эффективность НАБУ должна быть защищена законодательными изменениями до 16 декабря, говорится в заявлении

5) Зеленский назначил нового гендиректора "Укроборонпрома"
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего главу Херсонской ОГА Юрия Гусева генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром"

"Укроборонпром" прекратит свое существование – новый глава концерна
По словам Гусева, вместо концерна будут созданы холдинговые компании

Это будет эпический мегараспил. Воровать будут, как в последний раз

6) Ремонт 1 км дороги за год подорожал в два раза, хотя цены на материалы почти не изменились
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году

Это не при "барыгах", это пришли честные

7) Деньги на пенсии. Пенсионный фонд недополучил почти 20 млрд грн ЕСВ
За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 18:04

НАБУ, Венедиктова, Татаров

Тема дня | НАБУ против Венедиктовой. Все детали нового скандала в Офисе президента
Сегодня, 2 декабря, НАБУ выступило с резкой критикой против генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она сорвала задержание замглавы Офиса президента Олега Татарова в рамках дела о махинациях с корпорацией Укрбуд

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. НАБУ заявило, что Венедиктова "тайно и без оснований" сменила процессуальных руководителей дела Укрбуда. В связи с этим детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли вручить подозрение в даче взятки судебному эксперту за фальсификацию экспертизы

Ее позже опубликовала пресс-служба НАБУ. В частности, там фигурирует экс-глава правового департамента Укрбуда, а ныне – замглавы Офиса президента Олег Татаров

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Информация о подозрении Татарову появилась вчера. Журналист Бутусов в Facebook сообщил, что Микитась "дал сенсационные показания в НАБУ", как Татаров якобы подкупил Дубоноса. 27 ноября НАБУ и САП обратились в суд за санкцией на задержание Татарова, однако дело попало на рассмотрение к судье Сергею Мойсаку, который, по словам Бутусова, ранее помогал Татарову. Именно поэтому произошла утечка информации в Офис президента, пишет журналист.

Задержание Татарова планировалось 2 декабря утром. Однако из-за действий Венедиктовой – сорвалось. "Вчера вечером (1 декабря. – Ред.) в ОП Зеленский провел совещание по делу Татарова, и ОП принял решение его защищать, якобы у НАБУ нет достаточных улик", – заявил Бутусов.

Коррупционера Татарова защищают на самом высоком уровне. На уровне Зеленского.
Ведь Венедиктова уже на 200% человек Зеленского

Зеленский объяснил, почему сделал замом Ермака чиновника МВД времен Януковича
"Для меня все, кто возглавлял при Порошенко, тоже уже старая власть. И там были опытные люди, и в те годы были. Главное, чтобы человек был честным. Мне кажется, чтобы поменять нашу страну, моральная сторона - самая главная"

РукаЛицо

Скандальный застройщик Микитась вышел из СИЗО
До 24 декабря Максим Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ
...
Высший антикоррупционный суд выпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Максима Микитася
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:00

Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) участникам дважды предлагалось выступить на русском языке. Типа, если вам удобно, то пожалста, тут все поймут. Из 68-ми присутствующих ни один чел не захотел говорить на москальській мові. Все доклады и все обсуждения велись исключительно на английском. Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:04

  fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) участникам дважды предлагалось выступить на русском языке. Типа, если вам удобно, то пожалста, тут все поймут. Из 68-ми присутствующих ни один чел не захотел говорить на москальській мові. Все доклады и все обсуждения велись исключительно на английском. Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.


При этом:

Парламент Молдови 3 грудня у першому читанні схвалив проєкт про закріплення за російською мовою статусу міжнаціонального спілкування та проголосував за поправки, які створюють можливість для повернення російських інформаційних і аналітичних програм
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 3/7117261/

Наши все принципиальны тоже только на камеру, при этом как только она выключается (или они думают, что выключается), переходят на русский

PS: та посмотрите даже на главных порохоботов ветки! Оба - русскоязычные. Про армовир втирают, но самим напрягаться и переводить с родного на государственный - облом
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:14

  fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) участникам дважды предлагалось выступить на русском языке. Типа, если вам удобно, то пожалста, тут все поймут. Из 68-ми присутствующих ни один чел не захотел говорить на москальській мові. Все доклады и все обсуждения велись исключительно на английском. Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.


У людей прорезалось чувство собственного и национального достоинства. Никто не хочет ассоциировать себя с языком и нацией, которую во всем мире презирают и называют русскими свиньями. :? Физкультпривет и риспект всем участникам меропрития. Русский - ниже обезъяны. Смерть москалям! :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:26

  zРадио написав:Наши все принципиальны тоже только на камеру, при этом как только она выключается (или они думают, что выключается), переходят на русский

PS: та посмотрите даже на главных порохоботов ветки! Оба - русскоязычные. Про армовир втирают, но самим напрягаться и переводить с родного на государственный - облом

Главный порохобот - порох - русскоязычный :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:35

  fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) участникам дважды предлагалось выступить на русском языке. Типа, если вам удобно, то пожалста, тут все поймут. Из 68-ми присутствующих ни один чел не захотел говорить на москальській мові. Все доклады и все обсуждения велись исключительно на английском. Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.

это лишь говорит о том, что делегаты не владеют ни одним из языков ЕС... :mrgreen:
мир превратился в инфекционное отделение психиатрической больницы. ...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 20:31

  fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) участникам дважды предлагалось выступить на русском языке. Типа, если вам удобно, то пожалста, тут все поймут. Из 68-ми присутствующих ни один чел не захотел говорить на москальській мові. Все доклады и все обсуждения велись исключительно на английском. Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.

Надто гучні висновки, нічим не підтверджені.
Реальність інша - підозрюю що зібрались просто люди близькі до ІТ, які прекрасно спілкуються англійською. Для ІТ-сфери англійська є базовою мовою.
Тим більше серед країн була Білорусь - де тотально російська мова і якій Росія нічим в принципі "не насолила".
andrijk777
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