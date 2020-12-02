andrijk777 написав:fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) ... Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.
Надто гучні висновки, нічим не підтверджені.
Реальність інша - підозрюю що зібрались просто люди близькі до ІТ, які прекрасно спілкуються англійською. Для ІТ-сфери англійська є базовою мовою.
Тим більше серед країн була Білорусь - де тотально російська мова і якій Росія нічим в принципі "не насолила".
Вы, наверное, не в курсе о теме присоединения Беларуси к РФ?
Лень было гуглить? EU4Digital: Поддержка цифровой экономики и общества в регионе Восточного партнерства