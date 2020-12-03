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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6858685968606861

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:28

  andrijk777 написав:
  fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) ... Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.

Надто гучні висновки, нічим не підтверджені.
Реальність інша - підозрюю що зібрались просто люди близькі до ІТ, які прекрасно спілкуються англійською. Для ІТ-сфери англійська є базовою мовою.
Тим більше серед країн була Білорусь - де тотально російська мова і якій Росія нічим в принципі "не насолила".

Вы, наверное, не в курсе о теме присоединения Беларуси к РФ? :shock:
Лень было гуглить? EU4Digital: Поддержка цифровой экономики и общества в регионе Восточного партнерства https://www.euneighbours.eu/ru/east/sta ... -v-regione
fler
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:09

Re: Політичні дискусії

Житель Намибии Адольф Гитлер победил на местных выборах

Адольф Гитлер Уунона победил на выборах в местный совет в Намибии. Об этом сообщает местное радио Eagle FM Namibia в Twitter.

Focus.de уточняет, что Адольф Гитлер выдвигался от правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) в поселении Омпунджа (регион Ошану).

Изданию Bild политик рассказал, что он не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. «Мой отец, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — сказал Уунона. По его словам, в детстве он считал свое имя нормальным. Однако уже в подростковом возрасте он узнал, что Адольф Гитлер хотел покорить весь мир. Однако, по словам намибийца, он сам «не стремится к мировому господству».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fc8e4489a79470573688bd3

Не допрацювали наші пропагандондони-антифашисти - от воно, відродження нацизма у всій красі. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:39

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:59

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) ... Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.

Надто гучні висновки, нічим не підтверджені.

Вы, наверное, не в курсе о теме присоединения Беларуси к РФ? :shock:

Казки про Білорусь мені не потрібно розказувати. Тема об"єднання і тема мови не сильно хвилюють білорусів, я регулярно читаю білоруські форуми. По крайній мірі там це обговорення менш гарячіше ніж у нас.
andrijk777
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