Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) ... Напрашиваются выводы: 1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем; 2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые; 3) РФ превращается в изгоя.
Надто гучні висновки, нічим не підтверджені. Реальність інша - підозрюю що зібрались просто люди близькі до ІТ, які прекрасно спілкуються англійською. Для ІТ-сфери англійська є базовою мовою. Тим більше серед країн була Білорусь - де тотально російська мова і якій Росія нічим в принципі "не насолила".
Житель Намибии Адольф Гитлер победил на местных выборах
Адольф Гитлер Уунона победил на выборах в местный совет в Намибии. Об этом сообщает местное радио Eagle FM Namibia в Twitter.
Focus.de уточняет, что Адольф Гитлер выдвигался от правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) в поселении Омпунджа (регион Ошану).
Изданию Bild политик рассказал, что он не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. «Мой отец, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — сказал Уунона. По его словам, в детстве он считал свое имя нормальным. Однако уже в подростковом возрасте он узнал, что Адольф Гитлер хотел покорить весь мир. Однако, по словам намибийца, он сам «не стремится к мировому господству».
fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) ... Напрашиваются выводы: 1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем; 2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые; 3) РФ превращается в изгоя.
Надто гучні висновки, нічим не підтверджені.
Вы, наверное, не в курсе о теме присоединения Беларуси к РФ?
Казки про Білорусь мені не потрібно розказувати. Тема об"єднання і тема мови не сильно хвилюють білорусів, я регулярно читаю білоруські форуми. По крайній мірі там це обговорення менш гарячіше ніж у нас.