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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6858685968606861

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 21:28

  andrijk777 написав:
  fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) ... Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.

Надто гучні висновки, нічим не підтверджені.
Реальність інша - підозрюю що зібрались просто люди близькі до ІТ, які прекрасно спілкуються англійською. Для ІТ-сфери англійська є базовою мовою.
Тим більше серед країн була Білорусь - де тотально російська мова і якій Росія нічим в принципі "не насолила".

Вы, наверное, не в курсе о теме присоединения Беларуси к РФ? :shock:
Лень было гуглить? EU4Digital: Поддержка цифровой экономики и общества в регионе Восточного партнерства https://www.euneighbours.eu/ru/east/sta ... -v-regione
fler
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 22:09

Re: Політичні дискусії

Житель Намибии Адольф Гитлер победил на местных выборах

Адольф Гитлер Уунона победил на выборах в местный совет в Намибии. Об этом сообщает местное радио Eagle FM Namibia в Twitter.

Focus.de уточняет, что Адольф Гитлер выдвигался от правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) в поселении Омпунджа (регион Ошану).

Изданию Bild политик рассказал, что он не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. «Мой отец, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — сказал Уунона. По его словам, в детстве он считал свое имя нормальным. Однако уже в подростковом возрасте он узнал, что Адольф Гитлер хотел покорить весь мир. Однако, по словам намибийца, он сам «не стремится к мировому господству».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fc8e4489a79470573688bd3

Не допрацювали наші пропагандондони-антифашисти - от воно, відродження нацизма у всій красі. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:39

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 13:59

  fler написав:
  andrijk777 написав:
  fler написав:Сегодня на закрытом онлайн мероприятии Евросоюза (проект EU4Digital) для шести стран (Украина, Беларусь, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) ... Напрашиваются выводы:
1) Интересная подборка стран получилась, РФ изрядно насолила им всем;
2) наверное, причины нежелания говорить на русском у всех были одинаковые;
3) РФ превращается в изгоя.

Надто гучні висновки, нічим не підтверджені.

Вы, наверное, не в курсе о теме присоединения Беларуси к РФ? :shock:

Казки про Білорусь мені не потрібно розказувати. Тема об"єднання і тема мови не сильно хвилюють білорусів, я регулярно читаю білоруські форуми. По крайній мірі там це обговорення менш гарячіше ніж у нас(про їх об"єднання :D ).
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:45

Кратко. 2020-12-04

Кратко. 2020-12-04

1) За прошедшие сутки на Донбассе оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня

Война на Донбассе. Снайпер гибридной армии РФ ранил украинского военного
Сегодня в районе Луганского (Светлодарск) снайпер гибридной армии РФ ранил украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе

Гибнут и получают ранения военные. Но у нашего Бубочки война в голове закончилась

2) Рада вернула ответственность за ложь в декларациях чиновников, но без лишения свободы
НАПК выступило с критикой законопроекта, подчеркнув, что он не предусматривает лишение свободы, а только ее ограничение. "Максимальное наказание – пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться способами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства", – пояснили в НАПК.

"Шикарная" сетка наказания, например, расхождение в декларации от 1 ляма до 8 лямов гривен - заплати от 42 тыс до 51 тыс гривен штрафа и спи спокойно

Это какой-то хтонический пи**. Бубочка пришёл к власти, насцав всем в глаза и уши о борьбе с коррупцией. И ... возглавил эту самую коррупцию, удесятерив воровство и покрывание коррупционеров

73%, хуже не стало, верно ?

3) ФСБ России заявляет о перестрелке на границе с Украиной: один убит, двое скрылись
Федеральная служба безопасности РФ заявляет о перестрелке на границе с Украиной, в результате которой один человек убит

Украинские пограничники не слышали никаких выстрелов на границе, о которых заявляла ФСБ РФ
подразделения ГПСУ не фиксировали никаких выстрелов возле границы с Россией, однако дополнительно проверяют участок местности, где по утверждению российской стороны произошла стрельба

4) Фирме тестя Татарова дали в Киеве землю под застройку после его прихода в ОП – bihus.info
Почти полтора гектара на 21 миллион гривень в Святошинском районе Киева компании Дейринг Капитал выделили в аренду в сентябре, Татаров получил место в ОП – 5 августа

Татаров обратился в правоохранительные органы из-за попытки дискредитации в СМИ
"Информация, которую обнародовали сегодня СМИ, о якобы выделении Киевсоветом какой-то земли моему тестю является ложью и продолжением политики дискредитации меня антигосударственными силами.

Значит, земля была выделена при содействии самого Татарова

5) В Украине собираются поднять "крайне низкий" тариф на электричество для населения
В Министерстве энергетики Украины уверены, что электроэнергия для населения должна подорожать

#ХужеНеБудет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 17:48

  pesikot написав:Кратко. 2020-12-04
Гибнут и получают ранения военные. Но у нашего Бубочки война в голове закончилась

що, знову у вас день поганий, знову трупів нема?
при Кнурошенко вбитих було б в десятки разів більше.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:16

  unicdima написав:
  pesikot написав:Кратко. 2020-12-04
Гибнут и получают ранения военные. Но у нашего Бубочки война в голове закончилась

що, знову у вас день поганий, знову трупів нема?
при Кнурошенко вбитих було б в десятки разів більше.

Заткнись, убогий.

Ты молчишь о коррупции Зеленского и молчишь об убитых и раненых при Зеленском
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:27

  zРадио написав:
PS: та посмотрите даже на главных порохоботов ветки! Оба - русскоязычные. Про армовир втирают, но самим напрягаться и переводить с родного на государственный - облом

Я могу перевести, но у тебя челюсти не те.

Или мозги не те, потому что, даже про 1950 гривен пенсии, которые россійскою - не можешь подтвердить. Но как трындел, как трындел :)

Поэтому, не хами.

И, как только заходит речь о коррупции Зеленского, поднимают тему языка. Тема - всегда хайповая
Этот прием называется - заболтать тему

Но вы же у нас, ещё полтора года назад, были все такие честные, все такие против коррупции

А оказалось, что ЗА коррупцию :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 18:47

И про "внутренний конфликт"

Соратника Захарченко по ДНР в России признали угрозой и отказались выдавать ему паспорт РФ



В РФ - это отребье. А РФ Украине предлагает с ними "вести диалог"

На фиг, на фиг
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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