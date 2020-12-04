Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:45

Сегодня в районе Луганского (Светлодарск) снайпер гибридной армии РФ ранил украинского военного. Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группе

НАПК выступило с критикой законопроекта, подчеркнув, что он не предусматривает лишение свободы, а только ее ограничение. "Максимальное наказание – пребывание коррупционера в исправительном центре, где он сможет свободно пользоваться способами связи (телефоном, интернетом) и покидать центр по разрешению его руководства", – пояснили в НАПК.

Федеральная служба безопасности РФ заявляет о перестрелке на границе с Украиной, в результате которой один человек убит

подразделения ГПСУ не фиксировали никаких выстрелов возле границы с Россией, однако дополнительно проверяют участок местности, где по утверждению российской стороны произошла стрельба

Почти полтора гектара на 21 миллион гривень в Святошинском районе Киева компании Дейринг Капитал выделили в аренду в сентябре, Татаров получил место в ОП – 5 августа

"Информация, которую обнародовали сегодня СМИ, о якобы выделении Киевсоветом какой-то земли моему тестю является ложью и продолжением политики дискредитации меня антигосударственными силами.

В Министерстве энергетики Украины уверены, что электроэнергия для населения должна подорожать

Кратко. 2020-12-04Гибнут и получают ранения военные. Но у нашего Бубочки война в голове закончилась"Шикарная" сетка наказания, например, расхождение в декларации от 1 ляма до 8 лямов гривен - заплати от 42 тыс до 51 тыс гривен штрафа и спи спокойноЭто какой-то хтонический пи**. Бубочка пришёл к власти, насцав всем в глаза и уши о борьбе с коррупцией. И ... возглавил эту самую коррупцию, удесятерив воровство и покрывание коррупционеров73%, хуже не стало, верно ?Значит, земля была выделена при содействии самого Татарова#ХужеНеБудет