|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:32
И кто победил? прокремлевские опжз или промосковские трухановцы?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 1818
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 199 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 гру, 2020 10:37
Schmit написав:
И кто победил? прокремлевские опжз или промосковские трухановцы?
Победила коалиция трухановцев, порошенковцев и зелёных, эти трое плотно сблизились в фактическую коалицию в плане совместных действий по всем советам Одесской области, синхронно проголосовав за всякие назначения, поделив между собой все сладкие и важные должности и комиссии. В том же Одесском облсовете они бились кулаками в одной стенке отбивая натиск всех остальных недовольных. Вместе мы сила
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 19365
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4628 раз.
- Подякували: 7370 раз.
-
- Профіль
-
5
22
5
Додано: Суб 05 гру, 2020 11:42
Коболев бессовестно поднял цену на газ почти до 9 грн за 1 м3
Зеленский и Слуги народа бездействуют по этому поводу.
Почему они позволяют обдирать простой украинский народ?
Почему не уберут НДС с цены на газ?
Почему не сделают прогрессивный подоходный налог?
Если доход до 15 тыс. грн. в месяц на человека - без налогов,
если свыше - 30% налог.
Почему не уберут военный сбор (1,5%)?
И ещё десяток подобных вопросов у меня к новой власти
Зеленского перестал уважать после его слов, что 6 тыс грн - це ще не бідність.
Его слова, если он этого не понимает, звучат как насмешка над простым народом.И это в то время, как он получает миллионные дивиденды. Имеет маетки за бугром.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|