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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6859686068616862

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:32

  Alex2007 написав:
https://news.24tv.ua/ru/draka-vremja-se ... y_n1477757
https://dumskaya.net/news/v-odesskom-ob ... eo-132094/
:evil:
наверное на кону стоят серьезные бабло-потоки, раз такие сутычки.

И кто победил? прокремлевские опжз или промосковские трухановцы?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:37

  Schmit написав:
  Alex2007 написав:
https://news.24tv.ua/ru/draka-vremja-se ... y_n1477757
https://dumskaya.net/news/v-odesskom-ob ... eo-132094/
:evil:
наверное на кону стоят серьезные бабло-потоки, раз такие сутычки.

И кто победил? прокремлевские опжз или промосковские трухановцы?


Победила коалиция трухановцев, порошенковцев и зелёных, эти трое плотно сблизились в фактическую коалицию в плане совместных действий по всем советам Одесской области, синхронно проголосовав за всякие назначения, поделив между собой все сладкие и важные должности и комиссии. В том же Одесском облсовете они бились кулаками в одной стенке отбивая натиск всех остальных недовольных. Вместе мы сила :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 11:42

Re: Політичні дискусії

Коболев бессовестно поднял цену на газ почти до 9 грн за 1 м3
Зеленский и Слуги народа бездействуют по этому поводу.
Почему они позволяют обдирать простой украинский народ?
Почему не уберут НДС с цены на газ?
Почему не сделают прогрессивный подоходный налог?
Если доход до 15 тыс. грн. в месяц на человека - без налогов,
если свыше - 30% налог.
Почему не уберут военный сбор (1,5%)?
И ещё десяток подобных вопросов у меня к новой власти
Зеленского перестал уважать после его слов, что 6 тыс грн - це ще не бідність.
Его слова, если он этого не понимает, звучат как насмешка над простым народом.И это в то время, как он получает миллионные дивиденды. Имеет маетки за бугром.

Yuri_61
 
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