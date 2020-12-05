RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6859686068616862

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:32

  Alex2007 написав:
https://news.24tv.ua/ru/draka-vremja-se ... y_n1477757
https://dumskaya.net/news/v-odesskom-ob ... eo-132094/
:evil:
наверное на кону стоят серьезные бабло-потоки, раз такие сутычки.

И кто победил? прокремлевские опжз или промосковские трухановцы?
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1818
З нами з: 08.09.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:37

  Schmit написав:
  Alex2007 написав:
https://news.24tv.ua/ru/draka-vremja-se ... y_n1477757
https://dumskaya.net/news/v-odesskom-ob ... eo-132094/
:evil:
наверное на кону стоят серьезные бабло-потоки, раз такие сутычки.

И кто победил? прокремлевские опжз или промосковские трухановцы?


Победила коалиция трухановцев, порошенковцев и зелёных, эти трое плотно сблизились в фактическую коалицию в плане совместных действий по всем советам Одесской области, синхронно проголосовав за всякие назначения, поделив между собой все сладкие и важные должности и комиссии. В том же Одесском облсовете они бились кулаками в одной стенке отбивая натиск всех остальных недовольных. Вместе мы сила :lol:
freeze
4
 
Повідомлень: 19365
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4629 раз.
Подякували: 7372 раз.
 
Профіль
5
22
5
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 11:42

Re: Політичні дискусії

Коболев бессовестно поднял цену на газ почти до 9 грн за 1 м3
Почему позволяют обдирать простой украинский народ?
Почему не уберут НДС с цены на газ?
Почему не сделают прогрессивный подоходный налог?
Если доход до 15 тыс. грн. в месяц на человека - без налогов,
если свыше - 30% налог.
Почему не уберут военный сбор (1,5%)?
И ещё десяток подобных вопросов

Yuri_61
 
Повідомлень: 2124
З нами з: 30.09.15
Подякував: 226 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:37

Re: Політичні дискусії

"Там деградация!" Депутат Госдумы РФ признала, что Россия довела Донбасс до экономической катастрофы

"А ктоо, а ктоо это сделал ?" (с)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 31.08.09
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1103 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 19:36

Выражаю обеспокоенность (или озабоченность - как правильнее?) Требую прекратить "звіряче побиття студентів" и начать переговоры с протестующими
(власть вроде уже "передумала" вводить "диктаторские законы")

ФОТО, ВИДЕО:
Во Франции третью неделю бушуют протесты против правительства и закона об информационной безопасности

На карте обозначены места протестов в стране.

https://t.me/ru2ch_news/3338
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13447
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7399 раз.
Подякували: 3531 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:29

Новости внешнего управления.

После поста (https://t.me/stranaua/9993) в Facebook заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова о внешнем управлении Facebook заблокировал его аккаунт.

Потому что он «не отвечает стандартам сообщества».

Внешнее управление Украиной становится запретной темой для Facebook?

Очень показательное проявление цензуры соцсети по очень показательной теме.

https://t.me/stranaua/10013
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13447
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7399 раз.
Подякували: 3531 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:45

  Yuri_61 написав:Коболев бессовестно поднял цену на газ почти до 9 грн за 1 м3
Почему позволяют обдирать простой украинский народ?
Почему не уберут НДС с цены на газ?
Почему не сделают прогрессивный подоходный налог?
Если доход до 15 тыс. грн. в месяц на человека - без налогов,
если свыше - 30% налог.
Почему не уберут военный сбор (1,5%)?
И ещё десяток подобных вопросов

1 Звідки брехня про 9 грн від Коболєва(Нафтогазу?) ?
Фірташівсько/ахметовські облгази виставляють по 8,40 - згоден,але Нафтогаз....
https://gas.ua/uk/home/tariffs
Тарифний план місячний - 6,33
Тарифний план річний - 6,45

Про ПДВ і податок після 15000 грн в місяць.. - це просто відмовитись від 500 млрд грн...
У нас середня по Україні - 10 000 , і оподаткування цієї середньої - 700 млрд...
Якщо для 90% відмінити податки(бо вони заробляють менше 15000) , а для 10% підняти в 2 рази - це=втраті 70% від 700 млрд
У нас весь Бюджет - 1000 млрд грн...

То може спочатку на пальцях для себе порахуєте що пропонуєте, а вже потім будете всяку єресь на розгляд відносити...
Ваша пропозиція ще гірша ніж пропозиція жиріка - кожному мужику по пляшці, кожній бабі по мужику...при чому нафіга бабі мужик після того як він випив пляшку - жирік то не задумується...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23616
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2465 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6859686068616862
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26987)
05.12.2020 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.