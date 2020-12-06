Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
наверное на кону стоят серьезные бабло-потоки, раз такие сутычки.
И кто победил? прокремлевские опжз или промосковские трухановцы?
Победила коалиция трухановцев, порошенковцев и зелёных, эти трое плотно сблизились в фактическую коалицию в плане совместных действий по всем советам Одесской области, синхронно проголосовав за всякие назначения, поделив между собой все сладкие и важные должности и комиссии. В том же Одесском облсовете они бились кулаками в одной стенке отбивая натиск всех остальных недовольных. Вместе мы сила
Коболев бессовестно поднял цену на газ почти до 9 грн за 1 м3 Почему позволяют обдирать простой украинский народ? Почему не уберут НДС с цены на газ? Почему не сделают прогрессивный подоходный налог? Если доход до 15 тыс. грн. в месяц на человека - без налогов, если свыше - 30% налог. Почему не уберут военный сбор (1,5%)? И ещё десяток подобных вопросов
Yuri_61 написав:Коболев бессовестно поднял цену на газ почти до 9 грн за 1 м3 Почему позволяют обдирать простой украинский народ? Почему не уберут НДС с цены на газ? Почему не сделают прогрессивный подоходный налог? Если доход до 15 тыс. грн. в месяц на человека - без налогов, если свыше - 30% налог. Почему не уберут военный сбор (1,5%)? И ещё десяток подобных вопросов
1 Звідки брехня про 9 грн від Коболєва(Нафтогазу?) ? Фірташівсько/ахметовські облгази виставляють по 8,40 - згоден,але Нафтогаз....
Про ПДВ і податок після 15000 грн в місяць.. - це просто відмовитись від 500 млрд грн... У нас середня по Україні - 10 000 , і оподаткування цієї середньої - 700 млрд... Якщо для 90% відмінити податки(бо вони заробляють менше 15000) , а для 10% підняти в 2 рази - це=втраті 70% від 700 млрд У нас весь Бюджет - 1000 млрд грн...
То може спочатку на пальцях для себе порахуєте що пропонуєте, а вже потім будете всяку єресь на розгляд відносити... Ваша пропозиція ще гірша ніж пропозиція жиріка - кожному мужику по пляшці, кожній бабі по мужику...при чому нафіга бабі мужик після того як він випив пляшку - жирік то не задумується...
budivelnik Шановний Будівельник! Вам від мене + 1000 в Вашу карму. Так виходить я протупив?Мені рахунки присилає Харківгаз збут. І на сайті в особистому кабінеті я бачу за грудень майже 9 грн за 1 м3 повинен заплатити!!! Я тоді не розумію, я що, не газ Нафтогаз купую? А чого ніде ніхто не пояснив, крім Вас, шановний пан, що я можу у НАК купувати газ? А то знайомі кажуть, що то потрібно за цілий рік нафтогазу відразу заплатити!
Yuri_61 написав:Я тоді не розумію, я що, не газ Нафтогаз купую? А чого ніде ніхто не пояснив, крім Вас, шановний пан, що я можу у НАК купувати газ? А то знайомі кажуть, що то потрібно за цілий рік нафтогазу відразу заплатити!
Ви ж самі бачите що а - купуєте не напряму у Нафтогазу б - а хто повинен Вам пояснювати що зараз можна дешевше купити в Нафтогазу? Ви ж у цьому самі кровно зацікавлені в - крім усього - немає нічого більш непотрібного ніж безкоштовні поради-сьогодні дешевше в Нафтогазу, а як буде завтра - ніхто не знає г - Ви ж бачили ,є два тарифи ,на місяць(ціна міняється кожного місяця,без погодження з Вами) , на рік - ціна не міняється рік,навіть у випадку коли у інших ціни впали... Ринок - однозначого виграшу ніхто не гарантує+чим більший розмір потенційної вигоди - тим більші ризики вляпатись в халепу.