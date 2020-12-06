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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6859686068616862

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:32

  Alex2007 написав:
https://news.24tv.ua/ru/draka-vremja-se ... y_n1477757
https://dumskaya.net/news/v-odesskom-ob ... eo-132094/
:evil:
наверное на кону стоят серьезные бабло-потоки, раз такие сутычки.

И кто победил? прокремлевские опжз или промосковские трухановцы?
Schmit
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  Schmit написав:
  Alex2007 написав:
https://news.24tv.ua/ru/draka-vremja-se ... y_n1477757
https://dumskaya.net/news/v-odesskom-ob ... eo-132094/
:evil:
наверное на кону стоят серьезные бабло-потоки, раз такие сутычки.

И кто победил? прокремлевские опжз или промосковские трухановцы?


Победила коалиция трухановцев, порошенковцев и зелёных, эти трое плотно сблизились в фактическую коалицию в плане совместных действий по всем советам Одесской области, синхронно проголосовав за всякие назначения, поделив между собой все сладкие и важные должности и комиссии. В том же Одесском облсовете они бились кулаками в одной стенке отбивая натиск всех остальных недовольных. Вместе мы сила :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 11:42

Re: Політичні дискусії

Коболев бессовестно поднял цену на газ почти до 9 грн за 1 м3
Почему позволяют обдирать простой украинский народ?
Почему не уберут НДС с цены на газ?
Почему не сделают прогрессивный подоходный налог?
Если доход до 15 тыс. грн. в месяц на человека - без налогов,
если свыше - 30% налог.
Почему не уберут военный сбор (1,5%)?
И ещё десяток подобных вопросов

Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:37

Re: Політичні дискусії

"Там деградация!" Депутат Госдумы РФ признала, что Россия довела Донбасс до экономической катастрофы

"А ктоо, а ктоо это сделал ?" (с)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:45

  Yuri_61 написав:Коболев бессовестно поднял цену на газ почти до 9 грн за 1 м3
Почему позволяют обдирать простой украинский народ?
Почему не уберут НДС с цены на газ?
Почему не сделают прогрессивный подоходный налог?
Если доход до 15 тыс. грн. в месяц на человека - без налогов,
если свыше - 30% налог.
Почему не уберут военный сбор (1,5%)?
И ещё десяток подобных вопросов

1 Звідки брехня про 9 грн від Коболєва(Нафтогазу?) ?
Фірташівсько/ахметовські облгази виставляють по 8,40 - згоден,але Нафтогаз....
https://gas.ua/uk/home/tariffs
Тарифний план місячний - 6,33
Тарифний план річний - 6,45

Про ПДВ і податок після 15000 грн в місяць.. - це просто відмовитись від 500 млрд грн...
У нас середня по Україні - 10 000 , і оподаткування цієї середньої - 700 млрд...
Якщо для 90% відмінити податки(бо вони заробляють менше 15000) , а для 10% підняти в 2 рази - це=втраті 70% від 700 млрд
У нас весь Бюджет - 1000 млрд грн...

То може спочатку на пальцях для себе порахуєте що пропонуєте, а вже потім будете всяку єресь на розгляд відносити...
Ваша пропозиція ще гірша ніж пропозиція жиріка - кожному мужику по пляшці, кожній бабі по мужику...при чому нафіга бабі мужик після того як він випив пляшку - жирік то не задумується...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:21

budivelnik
Шановний Будівельник! Вам від мене + 1000 в Вашу карму.
Так виходить я протупив?Мені рахунки присилає Харківгаз збут. І на сайті в особистому кабінеті я бачу за грудень майже 9 грн за 1 м3 повинен заплатити!!!
Я тоді не розумію, я що, не газ Нафтогаз купую?
А чого ніде ніхто не пояснив, крім Вас, шановний пан, що я можу у НАК купувати газ?
А то знайомі кажуть, що то потрібно за цілий рік нафтогазу відразу заплатити!
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 22:32

Re: Політичні дискусії

  Yuri_61 написав:Я тоді не розумію, я що, не газ Нафтогаз купую?
А чого ніде ніхто не пояснив, крім Вас, шановний пан, що я можу у НАК купувати газ?
А то знайомі кажуть, що то потрібно за цілий рік нафтогазу відразу заплатити!
Ви ж самі бачите що
а - купуєте не напряму у Нафтогазу
б - а хто повинен Вам пояснювати що зараз можна дешевше купити в Нафтогазу? Ви ж у цьому самі кровно зацікавлені
в - крім усього - немає нічого більш непотрібного ніж безкоштовні поради-сьогодні дешевше в Нафтогазу, а як буде завтра - ніхто не знає
г - Ви ж бачили ,є два тарифи ,на місяць(ціна міняється кожного місяця,без погодження з Вами) , на рік - ціна не міняється рік,навіть у випадку коли у інших ціни впали...
Ринок - однозначого виграшу ніхто не гарантує+чим більший розмір потенційної вигоди - тим більші ризики вляпатись в халепу.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 13:12

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:50

Ростов поздравил ЗСУ с праздником

avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 10:53

Какие права, такие и защитнички :)

Суровые в Украине борцы за права человека.

Политолог Михаил Чаплыга выложил у себя в ФБ видео, на котором представитель омбудсмена Лисянский нападает в ресторане на охранника, который просит его покинуть помещение.

Как пишет Чаплыга, Лисянский в Святогорске проводил тренинг для молодых правозащитников на деньги западных доноров.


ВИДЕО:
https://t.me/stranaua/10029

Как вам, первый украинец, получивший франко-немецкую премию по правам человека?

Поделимся видео, которое опубликовал (https://www.facebook.com/miha.anarchyst ... 5776022796) Миха Чаплыга.

Профессиональный правозащитник Павел Лисянский засиделся в ресторане.

Охранник заведения (человек уже в солидном возрасте) попросил немедленно покинуть заведение, так как действуют ограничения. Сообщил, что вызовет полицию

Далее все на видео.

Чаплыга отметил, что Лисянский проводил в Святогорске тренинг для молодых правозащитников за деньги международных доноров...

От себя добавим, что фигуру Лисянского стране подарил Евромайдан. До этого – никем не приметный работник производства

Все изменилось после акций протеста. Там его заметил друг Виталия Кличко Артур Палатный, который трудоустроил помощником. А оттуда – работа на Уполномоченного по правам человека.

Лисянский уже как второй год представитель уполномоченного оп правам человека в Луганской и Донецкой областях
Biden's Laptop Matters
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